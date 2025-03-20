為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台塑仁武廠3/14管路蒸氣外洩釀1死1傷 勞工局勒令停工

    台塑仁武石化廠。（資料照）

    台塑仁武石化廠。（資料照）

    2025/03/20 17:57

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台塑石化位於高雄市仁武工業區的廠區，傳出3月14日下午曾發生高溫管路蒸氣外洩爆炸，釀1死1傷嚴重工安事件，由於是進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作釀災，高雄市勞工局勒令現場停工，並將開罰30萬元。

    據了解，當時廠區由承攬商進行蒸汽管線焊補作業完成後，進行運轉測試的試俥作業，運作時，蒸汽管線突發生爆炸，造成1名承攬商死亡，1名內部員工輕微燙傷送醫。

    高雄市勞工局表示，事發當天勞檢處即派員調查，勒令現場停工，初步調查，研判為工廠進行設備管線檢修作業時，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。

    勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處30萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。目前還在停工當中，需等事業單位提復工計劃，勞檢處會入場去做檢查，確定安全無虞後，才會同意復工。

    勞工局說，亦指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療事宜，並確保其職災補償權益。並呼籲各事業單位應維持化學設備各閥件設施正常狀態，並考量增設安全閥雙重防護；且需指定專人確認維修作業步驟符合安全標準，以維護設備及勞工作業安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播