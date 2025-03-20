台塑仁武廠3/14管路蒸氣外洩釀1死1傷 勞工局勒令停工

台塑仁武石化廠。（資料照）

2025/03/20 17:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕台塑石化位於高雄市仁武工業區的廠區，傳出3月14日下午曾發生高溫管路蒸氣外洩爆炸，釀1死1傷嚴重工安事件，由於是進行設備管線檢修作業時，未確認減壓閥正常運作釀災，高雄市勞工局勒令現場停工，並將開罰30萬元。

據了解，當時廠區由承攬商進行蒸汽管線焊補作業完成後，進行運轉測試的試俥作業，運作時，蒸汽管線突發生爆炸，造成1名承攬商死亡，1名內部員工輕微燙傷送醫。

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高雄市勞工局表示，事發當天勞檢處即派員調查，勒令現場停工，初步調查，研判為工廠進行設備管線檢修作業時，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。

勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處30萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。目前還在停工當中，需等事業單位提復工計劃，勞檢處會入場去做檢查，確定安全無虞後，才會同意復工。

勞工局說，亦指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療事宜，並確保其職災補償權益。並呼籲各事業單位應維持化學設備各閥件設施正常狀態，並考量增設安全閥雙重防護；且需指定專人確認維修作業步驟符合安全標準，以維護設備及勞工作業安全。

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