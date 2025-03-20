中繼市場問題解套 北市樟新水岸社宅2區成了

樟新水岸社會住宅2區全棟將以社宅為主，共89戶，現況為停車場使用。（記者何玉華攝）

2025/03/20 17:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市木柵區一度因木新市場改建，而將擬規畫為社會住宅的樟新市場基地（現況為臨時停車場）列為中繼市場考量，導致社宅興建停擺；經市場處評估，木新市場以「耐震補強」為主，樟新市場基地已無作中繼使用的需求，台北市都市計畫委員會今（20）天審議無異議通過樟新市場用地變更為社福及機關用地；都發局表示，今年將與當地居民溝通，持續推動社宅興建，預計2027年開工，2031年完工。

樟新市場基地（文山區實踐路二小段667地號）位於一壽街東側、一壽街3巷南側及一壽街17巷所圍街廓，面積為1305.48平方公尺，2009年評估已無市場使用需求，變更為「機關用地」；後因推動社會住宅政策需求，擬再變更為「社福及機關用地」；不過，鄰近的木新市場一度評估要改建，在周邊空間有限的情況下，曾評估將基地做為中繼市場用地，引發當地區民反彈。

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台北市議會審查2024年都發局編列預算時，做出但書「樟新市場基地規劃興建社會住宅得進行先期規劃，並與地方充分溝通後，始得動支後續經費。」因基地規模小，規劃的樟新水岸社會住宅2區全棟以社宅為主，共89戶，2樓規劃多功能空間，提供社宅承租戶及里長辦公處等依規定申請使用。

木新市場經台北市土木技師公會評估後，認為可以耐震補強方案提昇建物安全，再用13年，市場處因此無中繼市場需求；都委會今天審議，在場委員無異議通過「機關用地」變更為「社福及機關用地」。

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