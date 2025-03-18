比特犬連咬2人 「6類危險犬」外出未做2措施可罰15萬

台北市一隻比特犬咬傷騎士，喚起民眾對其攻擊性的危機意識。比特犬示意圖，非當事犬隻。（新北動保處提供）

2025/03/18 22:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市近期發生兩起比特犬跳車攻擊機車騎士事件，短短11天內造成兩人受傷，引發社會關注。事實上，農業部早在2022年已將比特犬列為「禁止飼養或輸入」犬種，並規定包含比特犬在內的6種危險犬隻，外出時必須繫繩、戴嘴套，違者最高可罰15萬元。

本月6日，一名騎士在台北市文山區遭一隻比特犬攻擊，未料17日，在大安區又發生相同情形。這隻名為「Lucky」的比特犬，疑似自行打開車窗跳車，撲向後方機車騎士，即便騎士驚慌閃避，仍被咬傷大腿，導致嚴重撕裂傷。經比對，確認這兩起事件的肇事犬隻為同一隻，目前台北市動物保護處已沒入「Lucky」，並對徐姓飼主開罰20萬元。

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根據農業部公告，以下6種犬隻因具攻擊性，被列為「危險犬種」，飼主需特別注意管理：

1.比特犬（Pit Bull Terrier）

2.日本土佐犬（Japanese Tosa）

3.紐波利頓犬（Neapolitan Mastiff）

4.阿根廷杜告犬（Dogo Argentino）

5.巴西菲勒犬（Fila Brasileiro）

6.獒犬（Mastiff），包含西藏獒犬、鬥牛獒犬、義大利獒犬、波爾多獒犬

肌肉發達、咬合力驚人，過去曾被培育為鬥犬，一旦發動攻擊，往往不輕易鬆口。原產於日本，專門用於鬥犬比賽，性格頑強且耐痛，面對挑戰時可能展現高度攻擊性。體型龐大，防禦本能極強，曾被用於護衛與戰鬥，對陌生人可能產生強烈敵意。獵捕大型獵物而培育，對獵物與陌生動物極具攻擊性，咬合力極強，常用於狩獵美洲獅與野豬。性格獨立且具有極強的領地意識，對陌生人高度警戒，曾作為護衛犬使用，攻擊時動作迅猛。體型壯碩，咬力驚人，許多品種過去被用於護衛與戰鬥，容易對陌生人或動物展現攻擊性。

農業部規定，這6種犬隻在公共場所必須符合以下防護措施之一：1.以不超過1.5公尺的牽繩或鍊牽引，並配戴透氣嘴套。2.使用金屬製堅固箱籠裝載，確保安全。違反規定的飼主，將依《動物保護法》處3萬至15萬元罰鍰。

農業部指出，目前全台共有3974隻比特犬登記在案，最多的縣市依序為高雄（502隻）、屏東（494隻）、台南（386隻）等地。

日本土佐犬。（路透）

紐波利頓犬。（法新社）

阿根廷杜告犬。（美聯社）

巴西菲勒犬。（擷取自維基百科）

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