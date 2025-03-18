「排球美少女」帶書出賽、賽後溫書2小時 拚成台大新鮮人

「排球美少女」董亮妍比賽帶書上場，賽後溫書2小時，拚成台大新鮮人。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/18 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市惠文高中學生董亮妍創辦學校女排隊，平時一週練3天球，1年要參加5、6場比賽，每次到外縣市出賽至少花3天，身為隊長的她以身作則，除利用比賽空檔看書外，更要求球員每天賽後每天一定要讀1、2小時的書，不能偏廢學業，今繁星放榜，她帶頭拚上台大化工系，激勵球隊士氣，也證明社團跟課業魚與熊掌能兼得。

同校儀隊學生郭伊庭平時花大量時間練習，錄取陽明交大傳播與科技系；黃韻德愛攝影，參加大眾傳播社常為剪片熬通宵，錄取台藝大廣電系，未來盼結合攝影傳福音，學生均強調，認清責任加上時間分配，社團、興趣與課業均可以兼顧。

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董亮妍小學起就打排球，對排球有極大熱情的她，升上惠文高中時因學校沒有女排隊，她就自己創隊，帶著球員練習，因常有人以打球會荒廢學業阻止學生參加，或是有人因課業退隊，她為了不讓家人擔心甚至被當藉口批評她最愛的運動，把打球全神貫注的精神用來求學。

董亮妍說，因為練球已花掉不少時間，若再外出參賽，可以讀書的時間變得更少，認清這點後，她捨棄玩樂時間，打球以外的時間全用來讀書，即使1年要參加5、6次大型排球賽，每次出賽都要花掉3天時間，她均要求全隊須帶著課本出賽，比賽間的空檔就看書，每天賽後也要至少讀1、2小時的書，她自己更是除了打球以外的時間，「只要醒著都在讀書」。

董亮妍說，因為時間有限，她習慣先預習課本，等到上課老師教到已預習的課程內容時，等於就是幫她複習一次，增加熟悉度，對課業一樣嚴謹的董亮妍校排第1名，經繁星錄取她的第一志願台大化工系，即將成為台大新鮮人。

惠文高中儀隊學生郭伊庭是儀隊刀官，除練社團她也愛自拍MV分享，自覺時間不夠用下，上課就全神貫注HOLD住成績，也拚進陽明交大傳播與科技系；黃韻德因家人從事媒體業且利用媒體結合福音傳遞，看見媒體若能妥善利用也能跨越時間與空間傳遞價值，立志讀傳播相關科系，高一起參加大眾傳播社就嘗試拍片，常熬夜剪片，也因體悟花太多時間在興趣，上課也全力以赴，累積出實力，繁星拚上台藝大廣電系。

同校學生吳中寓沒有補習，跟著學校進度學習，繁星也上中國醫藥大學藥學系。

儀隊學生郭伊庭平時花大量時間練習，錄取陽明交大傳播與科技系。（記者蘇孟娟攝）

黃韻德愛攝影，參加大眾傳播社常為剪片熬通宵，錄取台藝大廣電系。（記者蘇孟娟攝）

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