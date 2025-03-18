大學繁星推薦放榜 桃園市立高中錄取率達65.69％

桃園市立南崁高中繁星推薦表現亮眼，錄取率高於全國錄取率。（教育局提供）

2025/03/18 20:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大學繁星推薦今（18日）放榜，桃市府教育局統計，桃園市立高中繁星錄取率達65.69%，平均每10人就有6人上榜，其中，新屋高中、大溪高中、觀音高中、龍潭高中、中壢高商、楊梅高中、壽山高中、永豐高中、南崁高中等9校，繁星推薦錄取率皆高於全國錄取率（64.12%），表現優異。

觀音高中繁星錄取率高達89.5%，錄取台北醫學大學藥學系藥學組的袁嵥，國中會考成績5A，與家人討論後決定就近就讀，原可透過繁星錄取台大，但他堅持理想成功申請上藥學系；錄取政治大學政治系的林佳瑜從國中部直升，她說自己從小就不是個聰慧的學生，相較於都會地區學生，起跑點及各項資源相異較大，於是選擇直升，高中3年不斷督促自己並在老師指導下保持校排第1，終以繁星如願錄取心中第1志願。

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龍潭高中繁星錄取率83%，錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系的陳卉姍，曾因會考失利心情低落，進入高中後每天落實讀書計畫，即使不拿手的藝能科也認真對待，雖然這段路程漫長不易，但付出的努力改變了自己的未來，不再重蹈國中時的遺憾；錄取政治大學法律學系的潘柏翔，曾經無法適應國高中課業壓力落差，努力調整讀書習慣並安排計畫，靠著平時點滴的累積維持校排1%，他說，在維持所有學科的成績上，也曾動搖並想過放棄，最終以成就感與堅持完成了這2年半的修煉。

楊梅高中繁星錄取率74.6%，錄取台灣大學護理學系的姚勁宇，會考只有1A4B，進入高中決心減少玩樂並認真讀書，面臨讀不完的書和考試曾想放棄，在爸媽及師長的鼓勵下終於完成目標；會考同樣是1A4B的鍾肜開，高中付出比國中多好幾倍的努力，在老師指導和同學相互扶持下，順利錄取清華大學數學系。

南崁高中盧品捷錄取台灣大學社會學系，當年以會考成績3A2B就近入學，高2下考量生涯規劃及更好的學測準備，義無反顧轉到第1類組，並以繁星優勢努力衝刺學測，最終進入理想校系；錄取台灣師範大學的陳佑，會考僅以5B成績進入南崁高中，3年來憑著自身努力在校內各次段考爭取好成績，最後以校排2%優勢錄取台師大，可說是3年後的超級黑馬。

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