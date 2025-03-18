潮州高中繁星錄取率全國第一 台、成、清、陽交大通通有

潮州高中繁星錄取人數打破全國紀錄。（記者陳彥廷攝）

2025/03/18 20:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕繁星升學今年放榜，潮州高中繁星除錄取率拿下全國第一外，在錄取人數上更是逆勢創高達到131人打破全國紀錄，學子爭氣除頂大通通都有外，更有1名堪稱「翻山越嶺」的台東學生陳泓銓，錄取國立台北大學。

國立潮州高中除台、清、陽明交通及成大通通有，再加上通過首階段的成大醫學李洺錡及高醫牙醫陳宥臻，共131人上榜，此外，全校最高分的曹庭瑄則以59級分錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，清大工程與系統科學系周芷韵、陽明交通大學光電工程學系黃禹誠、清大計量財務金融學系陳昱安、政大傳播學院李承恩及錄取台北藝術大學新媒體藝術學系的黃宇正，還有錄取台北大學金融與合作經營學系的陳泓銓等優秀學子。

請繼續往下閱讀...

陳泓銓並非屏東人，而是遠從台東大武翻山越嶺而來，原可就讀台東高中的他，考量想選擇一般高中，加上從大武搭火車到台東市或經南迴線到潮州的時間、距離其實相差不多，因此負笈潮州借住親戚家中，大約每兩週回家一次。

陳泓銓坦言，高一時因人生地不熟且對生活圈還沒有特別定下來，因此在往往返返之間並沒有非常認真的面對課業，但升上高二後，認為自己既然已經選擇潮州高中，應全力以越才不枉當初自己的選擇，現在透過繁星錄取國立台北大學的金融與合作經營學系，可說是對自己選擇的最好證明。

由於父母都在北部工作，在台東也是隔代教養，因此他繁星全部都填寫北部的學校，隱然有要到北部與父母共同生活的函意，今天他也特別穿上「怎樣#台北小孩」的衣服展現自我。

全校最高的59級分的曹庭瑄則堪稱黑馬，她說，她剛升上高中時，對數學、物理等科目並不拿手，但十分謝謝班導一路以來的循循善誘，讓她好像開竅般，對數理科目是更有心得，不過，考出59級分也是讓她覺得很意外，因為模擬考最高只有考過52級分，選擇中國醫的中醫系甲組，到時還可視興趣與需求雙主修西醫，希望在上了大學後，能有更多發揮與選擇的空間。

縣立東港高中82人報名錄取51人，上榜率62.2%，校史首位滿級分的郭奕廷，如願以償錄取台大電機工程學系，林羿桀通過高醫大醫學系的首階段篩選，林鳳儀錄取中國醫藥學院中醫係，繁星錄取的50人中有42人為國中部直升，經過6年一貫學習獲得豐碩的成果。

陳泓銓。（記者陳彥廷攝）

潮州高中繁星錄取率全國第一。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法