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    宜蘭家樂福推「聊天結帳櫃台」 背後原因超暖心

    網友日前表示，發現宜蘭家樂福設置「聊天結帳機台」，且註記是宜蘭鄉親專屬服務，掀起熱烈討論。（圖由Threads網友「Cai」授權使用）

    網友日前表示，發現宜蘭家樂福設置「聊天結帳機台」，且註記是宜蘭鄉親專屬服務，掀起熱烈討論。（圖由Threads網友「Cai」授權使用）

    2025/03/17 19:26

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖零售超市「家樂福」，提供多種日常生活用品給民眾選購，吸引許多人上門消費，近年還增設方便顧客結帳的自助結帳機台。但日前有一名網友表示，發現宜蘭家樂福設置了一處「聊天結帳機台」，且註記是宜蘭鄉親專屬服務，畫面曝光後，掀起大批網友熱烈討論，還有知情人解釋機台的貼心用途。

    一名女網友本月15日在社群平台Threads發文，分享一張她在宜蘭家樂福拍攝的照片，只見畫面中的結帳區有一處「聊天結帳機台」，上頭還寫標明「勁貼心」、「宜蘭鄉親專屬服務」等標語。原PO也透露，自己在台北、新竹等地區的家樂福，都沒有看過類似的服務，對此忍住笑說，「宜蘭人是多愛聊天、「真的有人去聊過嗎？」。

    畫面曝光後，吸引大批網友留言討論，「還寫『勁』貼心，有夠可愛」、「我下次回去要去聊天」、「這個會不會大排長龍，因為一直聊天動不了？」、「如果有獨居長輩這樣的服務機制對他們是很有幫助的，覺得很貼心」、「這很棒耶！對孤單或是想被關懷的人來說是一個很好的平台，還沒有負擔！只是店員要很會聊天就是了」。

    也有實際使用過該櫃檯的網友，現身分享使用感想，「這個不用排隊，我都在這裡結」、「在這個櫃檯結帳過兩三次，我覺得他們會看，如果你看起來很緊急，結帳人員也不太會跟你聊但會動作加快，不過如果你看起來cozy cozy（愜意），會大家都很鬆，什麼都慢慢的。但該提醒的事情也還是會提醒，像是滿額來店禮類的。」

    荷蘭連鎖超市有類似服務

    事後原PO查詢設立「聊天結帳機台」（kletskassa）的原因，發現荷蘭在2019年就曾在連鎖超市推出相似服務，為因應人口快速老化的「超高齡社會」，鼓勵店員可以多與高齡長者們聊天，有助於緩解這些退休在家、很少跟人接觸的長者的「孤獨感」。另外，缺乏跟同事互動的社會人士也能使用這項功能，令網友們大讚「好暖心」。

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