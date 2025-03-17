橫山鄉民陳重詒罕見職場人生 好炫職業「爆炸物管理員」

新竹縣橫山鄉民陳重詒退休前曾經是爆炸物管理員，站在自家的火藥庫前細數他如何踏入這個特別的職場。（記者黃美珠攝）

2025/03/17 14:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕職場人生百百種，竟有一種是「爆炸物管理員」！新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會70歲的理事陳重詒就曾拜地緣之賜，接受過相關的訓練，而擔任過這個職務。當時同一期50名結訓的同學，個個年紀比他大2、30歲不等，他是同學當中碩果僅存者，回想起這段難得的職場經歷，他也覺得真的很特別。

陳重詒說，1976年當時他就讀現在國立關西高中前身的關西農校之時，因亞洲水泥公司在橫山設廠採礦，在早年機械作業還不發達下，採礦得靠炸藥才行。

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他家鄰近亞泥的採礦場址，不僅自家土地被相中設了2間加總不到2坪的炸藥庫，存放業者需要採礦時使用的炸藥、雷管以及導火索。

他也在親友的牽線和鼓勵下，通過了政府對其身家清白等的調查後，就被派往當年的「省訓團」受訓1個月，學習了解炸藥的成分、製作流程、如何管理防爆工作等，此外更是加強研習三民主義，以端正他的思想教育，終而通過考試，取得了「爆炸物管理員」的執照，在1980年退伍後，年僅24歲的他就踏入了這個特別的行業。

陳重詒說，這個工作最重要的，就是配合經濟部礦物局做好爆炸物的管理和調度，保持前述不到2坪的火藥庫安全，更要嚴防爆炸物外流。所以爆炸物的進、出資料不得有誤，火藥庫的倉儲溫溼度紀錄與回報等也得相當仔細。起先每週、每旬填寫報表，後經滾動式修正成月報1次。

他說，他是第16期爆管員，同期有50名同學，當年他24歲，同學們則多是4、50歲的年紀，所以他應是現在碩果僅存的第16期爆管員。他們當年除協助中油探勘，他本身就幫忙過觀音山隧道、核四發電廠、以及中橫一度被土石流掩埋準備重啟的青山發電廠等做過相關的地質鑽探作業。

陳重詒說，爆管員的工作隨著前幾年西部禁止採礦以後也走入了歷史，全國還有後進嗎他並不確定，但大新竹地區爆管員就只剩下他1人。65歲退休前，他最後1次從自家火藥庫移出火藥提供爆破使用的，就是協助當年電影「賽德克．巴萊」的拍攝所需。

新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會理事陳重詒打開曾經是火藥庫的大門說，他退休前最後一次開啟移出火藥，就是給電影「賽德克．巴萊」的劇組使用。（記者黃美珠攝）

曾經是爆炸物管理員的陳重詒說，他所打開的木門，原來放了雷管和炸藥。（記者黃美珠攝）

這是存放導火索的另一間火藥庫，陳重詒說，雷管導火索直徑約0.5公分，設定1公尺長要燒3分鐘才能點燃炸藥。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉民陳重詒說，以前的火藥庫內，為了避免火藥受潮和老鼠啃咬雷管，利用層板，層層疊疊墊離地面。（記者黃美珠攝）

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