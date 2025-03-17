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    1.6公里、3.2公尺寬 旱溪西路自行車道預計4月開放

    旱溪西路自行車道移至堤頂拓寬為3.2公尺， 預計4月開放通行。（楊瓊瓔提供）

    旱溪西路自行車道移至堤頂拓寬為3.2公尺， 預計4月開放通行。（楊瓊瓔提供）

    2025/03/17 14:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道完工，預計驗收後於4月開放通行！觀光旅遊局表示，潭子區旱溪西路自行車道全長1.6公里，總經費約4400萬元，3.2公尺寬的堤頂專用道，搭配1505公尺長的視覺穿透式欄杆，同時增設3處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，讓整體騎乘體驗更加舒適安全。

    立委楊瓊瓔及市議員賴朝國今天會勘「潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道建置工程」辦理情形。觀旅局簡報指出，潭子區旱溪西路自行車道全長1.6公里，工程經費約4400萬元，感謝楊瓊瓔立委爭取中央補助3300萬元，去年2月29日開工、12月底完工，目前辦理驗收中，預計4月開放通行。

    觀旅局指出，旱溪西路自行車道規劃3.2公尺寬的專用道，搭配1505公尺長的視覺穿透式欄杆，同時增設3處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，讓整體騎乘體驗更加舒適安全。

    福仁里里長游豐瑋、聚興里里長黃沛綺等表示，潭子區擁有天然的旱溪水岸綠帶，過去西岸自行車道與汽機車道共構，寬度不足，讓車友騎車時經常面臨危險，如今移至堤頂建置專用自行車道，提供安全的騎行空間。

    賴朝國強調，潭子原有潭雅神自行車道，近年利用鐵路高架化後打造「綠空廊道」，加上將啟用的旱溪西路自行車道規劃為「水岸綠廊」，相互串聯成為自行車道路網。

    楊瓊瓔表示，這條自行車道，居民期待已久，旱溪西岸過去因缺乏完整的自行車道規劃，讓車友騎乘時面臨危險；這次將自行車道移設至堤頂，並進行整體景觀改善，結合旱溪水岸的優勢，營造兼具休閒、遊憩及綠美化的優質自行車友善環境。

    立委楊瓊瓔協助爭取中央補助3300萬元，拓寬完成旱溪西路自行車道。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔協助爭取中央補助3300萬元，拓寬完成旱溪西路自行車道。（楊瓊瓔提供）

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