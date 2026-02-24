川普關稅變局 鄭麗君：已取得與美方聯繫正積極溝通

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

行政院副院長鄭麗君今天表示，台美已經洽簽的對等貿易協定（ART） 以及投資 MOU ，面對現在全球新的情勢變化，投資MOU的最惠國待遇，基本上不受影響。在既有的優惠待遇基礎上，我方會積極的與美方展開溝通聯繫，我們也已經取得美方的聯繫，也正在積極溝通當中。

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普隨後簽署行政命令改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅。行政院今天舉行「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君與政委楊珍妮、國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良等人出席。

鄭麗君表示，有關122條款公布的行政命令，對台灣產業的影響評估，根據相關部會與民間智庫評估結果，在排除232項目情境下，依據122條款，對全球課徵15%加 MFN （最惠國待遇）的稅率後，相對於2024實施對等關稅前，對我國的出口金額、產值、GDP、工業就業人數的影響都是呈現負數的，也就是說還是有一些衝擊。

鄭麗君指出，不過，對於我們在8月後所適用的20%加MFN，是有所改善的。但是，如果相較於ART所爭取到的待遇來比較而言，相對是比較不好的。也就是說，台美所洽簽的 ART 所爭取到的「15%不疊加」還是一個相對比較好的待遇。

鄭麗君強調，對於 ART，我們會在既有的優惠待遇基礎上，積極的與美方展開溝通聯繫，確保美方在後續政策變動當中，依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。這是我們近期會積極展開努力的目標。我們也已經取得美方的聯繫，也正在積極溝通當中。向國人說明，隨時有新的聯繫結果，我們都會適時的向國人進行報告。

