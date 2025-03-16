高屏溪口沙洲遭沖刷 過境水鳥遲未現身

每年有許多水鳥過境高屏溪口，難得出現8種水鳥野外「同框」。（陳俊強提供）

2025/03/16 17:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「鷗科家族」每年三月中旬高屏溪出海口報到，迄今連先頭部隊都渺無蹤跡，高雄市林園愛鄉協會理事陳俊強指出，今年出海口罕見沒有淤沙，連汕尾漁港航道沙灘都逐漸消失，他說，沒了可供棲息灘地，候鳥何去何從？有待後續觀察。

清明節前後，北返的鷗科家族會選擇在高屏溪出海口棲息，常見的包括保育類鳳頭燕鷗、蒼燕鷗、小燕鷗等，也有國際列為易危的珍稀唐白鷺成群過境，造就當地的「賞鷗季」。

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今年高屏溪口出現沒有泥沙淤積情景，不僅林園大排出口沒有過境水鳥可以穩定停棲的沙洲，連汕漁港淤積最嚴重的燈塔出口，淤沙量減少了許多。

他指出，氣候變遷致去年颱風來襲時帶來大浪，目視觀察已沖刷掉三分之二高屏溪口的水鳥棲地，大量漂流木也造成生態衝擊；另外，「超級藍月」漲潮造成水位升高，也會造成淘沙情況加劇。陳俊強說，「水能造洲、也能滅洲」。

他表示，冬季沒有泥沙可以補充，目前從中芸港至汕尾月牙灣的海岸線，都有沙量減少跡象，以往汕尾漁港出口每年都得抽沙，今年則是無沙可抽。

沒了沙洲，他觀察到黑尾鷗在漲潮時，會移棲到雙園大橋北邊，他說，鷗科家族有可能轉往屏東鹽埔，或到雙園大橋以北至水管橋之間高灘地。

汕尾漁港航道每年都執行清淤作業。（記者洪臣宏攝）

高屏溪出海口少了泥沙淤積。（記者洪臣宏攝）

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