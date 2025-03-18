中共公開個資控我4軍人網攻 顧立雄：指鹿為馬

國防部長顧立雄今在立法院受訪，斥責中共擷取網路上的圖資做無端指控、指鹿為馬，強調「事實上真正會進行網攻駭侵的就是中國」。（資料照，記者劉信德攝）

2025/03/18 10:40

〔記者林欣漢／台北報導〕中國國安部昨（17）日宣稱，台灣資通電軍「充當台獨分裂勢力的爪牙」，對中展開「網絡攻擊滲透」活動。並公布4人照片、個資，聲稱是資通電軍軍人，指控「倚網謀獨」死路一條，揚言「終身追責」。對此，國防部長顧立雄今日於立法院受訪表示，國防部已說明，中共擷取網路上的圖資做無端指控、指鹿為馬，事實上真正會進行網攻駭侵的就是中國。

中國國安部繼去年九月聲稱對資通電軍三名現役人員立案偵查後，中方昨再發文稱鎖定四名資通電軍現役人員，並聲稱台灣資通電軍自二○一七年六月成立以來，專門組建「網路戰聯隊」，同時以社會駭客、網路安全公司協力滲透中國關鍵基礎設施，並向中國黨、政、軍、企等重點單位發送釣魚和反宣傳電郵。

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中國國安部宣稱，台灣資通電軍會侵入直播平台、連網電子螢幕、IP廣播系統、門戶（入口）網站帳密，取得控制權後插播反宣傳影片和照片。此外，中國更「做賊喊抓賊」，指控資通電軍豢養大量機器人帳號，在網路上伺機傳播假消息、操縱輿情，甚至不顧去年早已被打臉，再次指控「匿名者六四」組織為該部所屬。

我國國防部資通電軍指揮部昨對此回應，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，係為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

顧立雄表示，國防部已經說明，中共擷取網路上的圖資做無端指控、指鹿為馬，事實上真正會進行網攻駭侵的就是中國，很多歐美國家都驗證，對於駭侵網攻的真正最大來源就是中國的網軍。

顧立雄強調，應該要譴責的是中國，不僅對台灣，也對全世界都會進行網攻駭侵這樣的做法。

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