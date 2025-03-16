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    高雄中石化飄黃橘色氣體異味 環局開罰10萬至2千萬元

    環保局AI辨視系統示警異常排放情形。（市府提供）

    環保局AI辨視系統示警異常排放情形。（市府提供）

    2025/03/16 17:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市臨海產業園區中石化小港廠今天下午飄黃橘色氣體異味，環保局查出製程異常排放，空污防制設備操作溫度過低所致，由於該廠未維持防制設備正常運作，將依違反空氣污染防制法規定開罰10萬至2000萬。

    小港區臨海產業園區今被民眾發現產生橘色氣體飄散異味，環保局AI雲端監視系統也發現空污異常排放情形，立即派出人員前往現場稽查，查出中石化小港廠製程異常排放，空污防制設備操作溫度過低所致。

    環保局人員入廠查察，經查為M05其他基本化學材料製造程序（環己酮肟化學製造程序），因上午7時46分製程設備反應器空壓機故障跳俥，於下午1時10分修復完成後開俥，製程操作中因氧化氮去除器操作溫度未達許可標準，導致防制設備收集效率不佳，下午1時10至41分由排放管道排放黃煙。

    環保局說，中石化產生黃橘色氣體是氮氧化物NO2顏色，依據物質安全資料，氮氧化物在高濃度下為有刺激性味道氣體，環保局除立即派員至廠稽查，並於下風處進行監測，相關數值均符合空品標準。

    由於目前風向主要為北風，污染物往海面上擴散，雖然異常排放已停止，環保局仍示警小港、林園區，提醒下風處民眾仍需隨時注意空品變化，做好個人防護。

    環保局稽查人員於中石化工廠周界下風處進行環境監測。（市府提供）

    環保局稽查人員於中石化工廠周界下風處進行環境監測。（市府提供）

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