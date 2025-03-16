基隆「垃圾車來了」上線半年 今年2個月申請清運突破逾1500件

基隆市環保局推「垃圾車來了」APP上線已半年，今年兩個月申請清運突破逾1500件。（資料照）

2025/03/16 17:13

〔記者羅國嘉／基隆報導〕為提升市民申請大型廢棄物清運的便利性，基隆市環境保護局自去年8月推出「基隆垃圾車來了」大型廢棄物線上申請服務，今年1月至2月，市民透過線上申請大型廢棄物清運服務共計1568件；另，市民透過APP與網頁版查詢垃圾收運相關資訊的次數已達6萬4980次。

環保局長馬仲豪表示，線上申請的1568件中，申請類型以其他家具（椅子、梳妝台等）906件最多，其次為彈簧床墊376件、沙發椅332件、櫥櫃232件、床架199件。此外，自APP與網頁版上線以來，市民透過APP與網頁版查詢垃圾收運相關資訊的次數已達6萬4980次，其中APP使用量較高，1月達3萬4216次，2月則為2萬1456次，其中仁愛區市民使用率最高。

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馬仲豪說，「基隆垃圾車來了」提供市民一個更直覺、便利的清運登記管道，大幅提升申請效率，減少民眾困擾，鼓勵市民多加利用線上申請功能，讓大型廢棄物的處理更加輕鬆；除了透過APP查詢外，市民若有需要，也可透過電話登記。

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