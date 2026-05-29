為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉井飆40.2度！南台灣持續酷暑 大範圍紫爆高溫

    2026/05/29 14:03 即時新聞／綜合報導
    溫布分布圖顯示，台灣南北溫差大，北台灣27度上下，而南台灣則出現大範圍的紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

    溫布分布圖顯示，台灣南北溫差大，北台灣27度上下，而南台灣則出現大範圍的紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

    今（29日）鋒面通過，凌晨起中部以北及宜蘭地區降雨稍稍降溫，不過南部依舊炎熱，台南玉井今飆上40.2度創下這波熱浪新高溫。

    根據中央氣象署觀測顯示，南台灣依舊炎熱，台南玉井在今中午12點59分觀測到40.2度高溫，是這波高溫中全台最高溫紀錄，另外包含台南北寮、屏東竹田、三地門也觀測到39.5度、39.4度、39.2度等破39度高溫。

    溫布分布圖顯示，台灣南北溫差大，北台灣27度上下，而南台灣則出現大範圍的紫爆高溫區。

    氣象署持續針對中南部地區發布高溫資訊，今白天台南市、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。高雄市、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，南投縣為黃色燈號。

    民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播