玉井飆40.2度！南台灣持續酷暑 大範圍紫爆高溫

溫布分布圖顯示，台灣南北溫差大，北台灣27度上下，而南台灣則出現大範圍的紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

今（29日）鋒面通過，凌晨起中部以北及宜蘭地區降雨稍稍降溫，不過南部依舊炎熱，台南玉井今飆上40.2度創下這波熱浪新高溫。

根據中央氣象署觀測顯示，南台灣依舊炎熱，台南玉井在今中午12點59分觀測到40.2度高溫，是這波高溫中全台最高溫紀錄，另外包含台南北寮、屏東竹田、三地門也觀測到39.5度、39.4度、39.2度等破39度高溫。

請繼續往下閱讀...

溫布分布圖顯示，台灣南北溫差大，北台灣27度上下，而南台灣則出現大範圍的紫爆高溫區。

氣象署持續針對中南部地區發布高溫資訊，今白天台南市、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。高雄市、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，南投縣為黃色燈號。

民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法