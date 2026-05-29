初夏甜蜜滋味來了！ 五峰甜桃節竹北新瓦屋明起登場

「樂活五峰 桃氣十足」甜桃節活動，明起（5月30、31日）一連兩天將竹北市新瓦屋登場。（記者廖雪茹攝）

初夏最香甜的盛事！新竹縣「樂活五峰 桃氣十足」甜桃節活動，明起（5月30、31日）一連兩天，將竹北市新瓦屋客家文化保存區登場，除了鮮採甜桃等特色農產品促銷，還有親子互動和精彩表演，下週6月6 、7日兩天移師五峰鄉桃山村清泉頭目廣場，邀請民眾把握當季嚐鮮！

五峰鄉公所表示，五峰鄉甜桃的種植面積約15公頃，年產量20噸，屬精緻輕型農產業，農友為維護永續環境發展，堅持採行友善耕作模式，推動自然生態保育，同時讓消費者吃得更健康。五峰原鄉以泰雅族和賽夏族部落為主，也邀請各地民眾上山深度旅遊，品嚐最新鮮的甜桃，體驗自然生態，認識原住民傳統文化。

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鄉長秋維書說，「樂活五峰 桃氣十足」甜桃節明、後兩天上午9點30分起，在竹北新瓦屋登場，除了香甜可口的甜桃展售，還有原住民族歌舞表演、互動遊戲、市集活動，活動現場推出甜桃掛飾、甜桃玩偶等限量滿額贈禮，數量有限，送完為止。歡迎都市的居民就近參與，將當天現採的美味甜桃帶回家分享。

五峰鄉為知名的登山、露營及休閒旅遊的去處，擁有和平部落休閒農業區、白蘭部落、清泉溫泉、雪霸休閒農場等，羅山步道、鬼澤山步道、霞喀羅國家步道等多條登山景點，也是通往觀霧國家森林遊樂區、攀登大霸尖山的中繼站。

香甜可口的甜桃是五峰鄉重要的農特產品。（記者廖雪茹攝）

五峰鄉甜桃節除了農特產品展售，同時安排有原住民族歌舞表演、互動遊戲、市集活動。（記者廖雪茹攝）

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