台東5月連現3例狂犬病鼬獾 1隻咬傷高雄遊客

台東縣府籲民眾為狗貓打狂犬病疫苗。（台東縣府提供）

台東縣野生動物狂犬病疫情再現警訊，今年5月已接連發現3起鼬獾狂犬病陽性確診病例，其中第3例更發生咬傷高雄市遊客情形。縣府嚴正呼籲民眾切勿輕忽，務必提高警覺。今年2月起已完成南迴地區各鄉鎮的犬貓狂犬病疫苗巡迴注射，將再加強提升全縣犬貓疫苗注射率，全面築起民眾人身安全防火牆。

縣政府農業處表示，野生動物狂犬病疫情不容小覷，5月台東連續驗出3隻陽性鼬獾，顯示淺山地區中仍有病毒傳播高風險。由於第3起案例之陽性鼬獾有咬傷至台東旅遊的高雄市民，縣府在接獲檢驗結果後，第一時間便與高雄市衛生及動物防疫單位保持緊密聯繫，追蹤受傷民眾的狂犬病疫苗與免疫球蛋白接種進度，確保跨縣市防疫完整。

請繼續往下閱讀...

動物防疫所長陳佳欣也指出，為了防堵病毒從野生動物傳播至犬貓等寵物，建立群體免疫力是防範狂犬病最有效的方法，請飼主務必配合每年帶寵物犬貓施打疫苗，今年度尚未施打者，應儘速前往動防所或動物醫院辦理。

狂犬病為人畜共通傳染病，若不慎感染發病後致死率極高，縣府將持續增加辦理各鄉鎮的疫苗補強注射場次。再次提醒全縣民眾，務必遵守「二不一要」原則：1.「不」接觸、餵食野生動物：如在野外發現鼬獾、白鼻心等野生動物，應保持距離。2.「不」棄養寵物：愛牠就不要遺棄牠，切勿讓家中犬貓流落街頭成為防疫漏洞。3.「要」定期帶犬貓施打狂犬病疫苗：每年皆須注射一次，並同時完成晶片植入與寵物登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法