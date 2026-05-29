持續爆破！黃光芹揭黃國昌新書「非出自本人手筆」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，在臉書發布《我來說為什麼》系列文持續爆料。今日她發文指出，黃國昌「向光前行」一書，雖掛名「黃國昌著」，其實並非出自他的手筆。

黃光芹指出，黃國昌拜「綜藝教父」王偉忠為「政治教父」，猶如「上錯天堂投錯胎」，反而把自己搞得四不像。她表示，黃國昌以前上節目，身旁都有一位政治幕僚跟著；自王偉忠接手後，特別擺了一位綜藝節目製作人，每天跟著黃國昌，連他接受純政治節目的專訪，也不例外。此外，推猛男寫真、改變造型、演講、出書、上綜藝節目，大致延續這樣的脈絡。

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不過，黃光芹說，唯有出書一事，黃國昌早有規劃，但因為實在太忙，後委由某資深媒體人捉刀。「向光前行」一書掛名「黃國昌著」，其實並非出自他的手筆。

黃光芹回憶，過去前總統李登輝還在世時，對黃國昌疼愛有加。黃國昌在擔任學者期間，1994年也曾出版《決鬥者：李登輝》一書，研究李登輝如何在國民黨重重阻礙下，一步步取得實權。而2020年7月李登輝逝世，黃第一時間跳出來，在臉書發文悼念，感謝他對台灣的奉獻，此亦即黃國昌多次提及，想要到國民黨發揮「鯰魚效應」的原始出處。

黃光芹感慨，即使如此，黃國昌亦從未認過李登輝做乾爹，李也並沒有以「政治教父」自居，如果黃能真的身體力行李前總統給他的六字箴言，不用找什麼「綜藝教父」，或許就能成為一名真正的「政治猛男」。

最後她說，黃國昌面前即有一位現成的「政治導師」，就是柯文哲。但黃國昌至今沒有展現任何想要尊師重道的跡象。他暫時稱柯為「老大」，不過是在時機尚未成熟之前，人在屋簷下、不得不低頭罷了。

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