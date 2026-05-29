為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    持續爆破！黃光芹揭黃國昌新書「非出自本人手筆」

    2026/05/29 15:00 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，在臉書發布《我來說為什麼》系列文持續爆料。今日她發文指出，黃國昌「向光前行」一書，雖掛名「黃國昌著」，其實並非出自他的手筆。

    黃光芹指出，黃國昌拜「綜藝教父」王偉忠為「政治教父」，猶如「上錯天堂投錯胎」，反而把自己搞得四不像。她表示，黃國昌以前上節目，身旁都有一位政治幕僚跟著；自王偉忠接手後，特別擺了一位綜藝節目製作人，每天跟著黃國昌，連他接受純政治節目的專訪，也不例外。此外，推猛男寫真、改變造型、演講、出書、上綜藝節目，大致延續這樣的脈絡。

    不過，黃光芹說，唯有出書一事，黃國昌早有規劃，但因為實在太忙，後委由某資深媒體人捉刀。「向光前行」一書掛名「黃國昌著」，其實並非出自他的手筆。

    黃光芹回憶，過去前總統李登輝還在世時，對黃國昌疼愛有加。黃國昌在擔任學者期間，1994年也曾出版《決鬥者：李登輝》一書，研究李登輝如何在國民黨重重阻礙下，一步步取得實權。而2020年7月李登輝逝世，黃第一時間跳出來，在臉書發文悼念，感謝他對台灣的奉獻，此亦即黃國昌多次提及，想要到國民黨發揮「鯰魚效應」的原始出處。

    黃光芹感慨，即使如此，黃國昌亦從未認過李登輝做乾爹，李也並沒有以「政治教父」自居，如果黃能真的身體力行李前總統給他的六字箴言，不用找什麼「綜藝教父」，或許就能成為一名真正的「政治猛男」。

    最後她說，黃國昌面前即有一位現成的「政治導師」，就是柯文哲。但黃國昌至今沒有展現任何想要尊師重道的跡象。他暫時稱柯為「老大」，不過是在時機尚未成熟之前，人在屋簷下、不得不低頭罷了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播