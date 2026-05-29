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    首頁 > 政治

    鎖定機密？白委洪毓祥發文索無人機標案細節 官員憂恐釀國安漏洞

    2026/05/29 14:47 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨立委洪毓祥。（資料照）

    民眾黨立委洪毓祥。（資料照）

    民眾黨立委洪毓祥近日向經濟部產業發展署索資，除要求提交114年至115年度無人機採購案的得標及規劃招標中的廠商名單，還鎖定產品結構及關鍵零組件等材料清單。政府人士質疑，這是否探尋各公司營業秘密，也可能讓政府採購到的無人機暴露弱點，成為未來國家安全的漏洞。據透露，農業部、內政部、國發會等部會也都收到類似索資。

    根據洪毓祥國會辦公室發出的索資通知單，於今年5月18日發函經濟部產業發展署，說明因問政需要，要求針對「無人載具產業發展統籌型計畫」一案，在5月19日前提供以下資料。

    洪毓祥辦公室表示，產發署作為該計畫的主政機關，所整合各政府機關及國營事業於114至115年度，所有已決標、招標中或規劃採購中的無人機採購案得標廠商名單，及其產品結構第一至三層的主要材料清單（BOM表）。

    洪毓祥辦公室特別點名，清單內容包括機身、馬達、電池，以及飛控、通訊、定位晶片等「三晶二軟」關鍵零組件，內含製造商、廠牌及原產地等資訊。

    對此，一名政府知情人士評估，立委問政索取資料可以理解，除了涉及機敏資料外，本可基於政府資訊公開法的精神來提供，但像洪毓祥這樣要求揭露到所有零組件的廠商細節，讓人疑惑是不是探尋各公司營業秘密？更危險的是，可能會讓政府採購到的無人機暴露弱點，成為未來國家安全的漏洞。

    另有不具名立委質疑，洪毓祥要求提供招標中或規劃採購的廠商名單，以及其產品和材料細節，讓人懷疑目的不單純。

    洪毓祥國會辦公室發出索資通知單，要求提交無人機採購案的廠商名單，及其產品結構和關鍵零組件等材料清單。（記者陳政宇翻攝）

    洪毓祥國會辦公室發出索資通知單，要求提交無人機採購案的廠商名單，及其產品結構和關鍵零組件等材料清單。（記者陳政宇翻攝）

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