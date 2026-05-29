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    首頁 > 政治

    谷立言「敲打」鄭麗文訪美 范世平：疑賴論不攻自破

    2026/05/29 14:43 即時新聞／綜合報導
    AIT處長谷立言。（資料照）

    AIT處長谷立言。（資料照）

    台師大東亞系教授范世平發文分析，國民黨主席鄭麗文預計6月訪問美國，但人還沒出發，就先遭到美國在台協會（AIT）處長谷立言公開「敲打」。谷立言日前接受專訪時直言，他相信美國各機構將質問國民黨領導層「是否正在根本性改變政治取向」。此番言論無異於定調鄭麗文此行是「釋疑（解釋疑問）之旅」，更狠打臉藍營長期炒作的「疑賴論」。

    范世平昨（28日）於臉書發文提及，谷立言曾指出，多數美國人過去將國民黨與蔣介石的反共立場連結，不過近期國際報導卻顯示國民黨在關鍵外交與安全問題上，開始採納或效仿中共立場，忽略美、日等台灣傳統盟友。由此可見美國已認定鄭麗文改變了國民黨過去的「反共、親美、友日」的立場，「一邊倒」的倒向中國。

    范世平指出，尤其賴政府提出1.25兆元的國防特別預算，遭藍營硬生生砍到剩7800億元。雖然谷立言説美國的外交政策專家普遍認為，現代的國民黨是中間派政黨，但這似乎是美方對藍營的「期待」，甚至是反諷，鄭麗文先前接受《彭博》訪問稱希望拜會川普，如今看來是「癡人說夢」。

    相較於對藍營的質疑，谷立言大方力挺賴清德總統捍衛台灣現狀、重申兩岸對話的努力。谷立言還強調，美國總統川普在「川習會」後對台政策不變，非常重視藉由強化台灣自我防衛以重建台海平衡。川普也在返美途中透露，未就台灣議題對習做出任何承諾。

    范世平認為，由此可見，美國是支持賴清德的兩岸路線，一堆人提出的「疑賴論」（美國懷疑賴清德）可謂不攻自破；在「川習會」中習近平大談「反台獨」，會後藍營政治人物如盧秀燕、鄭麗文、蔣萬安、李四川紛紛跳出來逼迫民進黨與賴清德放棄「台獨黨綱」，看來並非美國立場。

    谷立言同時關切台灣無人機預算遭藍白陣營大幅刪除的狀況。范世平直指，谷立言念茲在茲的是台灣的無人機、無人艇與機器人產業，以及美方對於台灣國防與安全的幫助。特別當藍白陣營批評賴清德政府把台灣的產業發展只放在半導體，是把雞蛋放在同一個籃子裡，但是台灣的無人機產業極有可能成為新的「護國神山」，而藍白陣營卻刪除相關預算，真是立場矛盾。

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

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