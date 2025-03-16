反聖嬰春季退場 氣象署估4至5月偏冷

氣象署估4至5月偏冷。（資料照）

2025/03/16 12:58

〔記者林志怡／台北報導〕今年太平洋持續有微弱的反聖嬰現象，中央氣象署指出，根據最新的評估結果，熱帶太平洋的海溫配置已經逐漸回歸正常狀態，模式預估春季後將由反聖嬰回歸至正常，不過聖嬰與反聖嬰現象等都屬於較長期的氣候觀測，和民眾直接的天氣感受會有差異，提醒民眾務必注意最新預報內容。

太平洋赤道周邊區域的海溫，通常呈現東側較冷、西側較暖的配置，但若遇到聖嬰年，該冷的地方不冷、該暖的地方不暖，就會造成所謂的「聖嬰現象」，通常會通過「聖嬰指標」計算區域觀測數值來做評估，而反聖嬰則與聖嬰顛倒，冷的地方更冷、暖的地方更暖，天氣表現會比正常年更極端。

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中央氣象署指出，2月反聖嬰現象已經過了高峰，雖熱帶太平洋仍呈現反聖嬰型態的環流特徵，但海溫配置已逐漸回復至正常狀態，美國國家氣象局氣候預測中心（CPC）認為，春季（3至5月）將逐漸回復至正常狀態；日本氣象廳（JMA）及澳洲氣象局（BOM）則認為，目前已是正常狀態並將維持至夏季。

此外，中央氣象署說明，根據過去反聖嬰年的特徵，預估未來一季（4月至6月）中，4月至5月偏冷、6月略偏暖，但其中僅5月北部及東部偏冷訊號通過顯著檢定；雨量部分，4月至5月整體呈現偏濕的特徴、6月西濕東乾，但大多未通過統計檢定；惟上述統計特徵不一定發生於每一次的個案。

中央氣象署預報員官欣平提醒，不論是聖嬰年還是反聖嬰年，表達的其實都是較長時間的平均現象，和民眾短時間內感受到的天氣還是會有差異，尤其現在已經進入春季，頻繁有冷空氣影響，天氣大約3至4天就變化一次，氣溫的波動、降雨量等跟氣候值還是不太一樣，民眾務必注意最新氣象預報內容。

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