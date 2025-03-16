春遊新北青春山海線 後厝漁港聽浪聲、三生步道賞櫻

新北市三芝區三生步道種植上百株櫻花，春日不同品種的櫻花陸續綻放，營造粉色浪漫氛圍。（漁業處提供）

2025/03/16 12:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕春暖花開，正是出遊最佳時節，新北市推出「青春山海線」旅遊品牌，推薦遊客走訪北海岸景點，到三芝區後厝漁港聆聽海浪聲音，飽覽一望無際的海景，順遊三生步道，在櫻花樹下悠閒漫步，感受春日浪漫氣息，傍晚前往石門區富基漁港，大啖當季「尚青」的現撈海產，祭拜五臟廟。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，隱身於淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區唯一的漁港，停泊許多中小型漁船，形成陽光、海浪及漁船相互輝映的畫面，港內設有漁具倉庫，從舊有貨櫃改建為鋼筋混凝土建物，提供20間收納空間給漁民使用，純白外牆融合「青春山海線」的色彩元素，繽紛且充滿童趣。

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漁具倉庫2樓設置景觀平台，提供一望無際的觀景角度，遊客可從高處飽覽漁港的靜謐美景，尤其在黃昏時分，夕陽餘輝灑落，景色格外迷人，讓遊客遠離市區喧囂；後厝漁港也設置友善垂釣區域，吸引釣客享受釣魚樂趣，成為北海岸老少咸宜的遊憩秘境。

此外，鄰近後厝漁港10分鐘車程的三芝區三生步道，種植上百株櫻花，步道綿延約2公里，春季時不同品種的櫻花陸續綻放，吉野櫻、山櫻、八重櫻、昭和櫻交織成大片粉紅森林，營造粉色浪漫氛圍，美景令人陶醉，適合闔家展開心靈療癒之旅。

漁業處表示，傍晚遊客可前往石門區富基漁港內的富基魚市，品嘗當季新鮮的現撈海產，或是前往石門區草里漁港的金點草里驛棧，品味一杯咖啡，享受悠閒的午後時光。

隱身於淡金公路旁的後厝漁港，是新北市三芝區唯一的漁港。（漁業處提供）

新北市三芝區後厝漁港設置漁具倉庫，2樓設有觀景平台，純白外牆融合「青春山海線」的色彩元素。（漁業處提供）

傍晚可至新北市石門區草里漁港的金點草里驛棧，品味一杯咖啡，享受悠閒的午後時光。（漁業處提供）

新北市石門區富基漁港的富基魚市販售新鮮魚貨，遊客可品嘗美味的現撈海產料理。（漁業處提供）

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