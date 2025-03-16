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    東高雄漫遊新去處 兒童節連假「旗糖小螞蟻遊樂園」登場

    「東九道之驛-旗糖農創園區」園區兒童連假將舉辦小騎士滑步車競賽。（高市都發局提供）

    「東九道之驛-旗糖農創園區」園區兒童連假將舉辦小騎士滑步車競賽。（高市都發局提供）

    2025/03/16 12:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕東高雄漫遊新去處，高市都發局將於4月3至6日4天連假，於「東九道之驛-旗糖農創園區」舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，包含有小騎士滑步車競賽，及小朋友最愛的氣墊遊樂設施、冒險遊戲等。

    高雄市都發局長吳文彥表示，市府與台糖合作，將百年旗山糖廠改造的旗糖農創園區，園區除引入在地美食、特色商品等商家，還設有兼具蓄水休憩的草坡、兒童滑步車體驗場等，加上百年製糖工場留有當年製糖煙囪、石灰窯等製糖設備，每到假日吸引很多民眾來散步野餐。

    都發局規劃於4月3至6日4天連假，舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，包含有小騎士滑步車競賽，及小朋友最愛的氣墊遊樂設施、冒險遊戲、互動魔術、親子話劇、主題活動市集、街頭藝人表演及遊園小火車等，適合兒童節連假闔家同遊。

    「山城小騎士滑步車競賽」預計4月3日上午11點至下午5點舉行，分為2〜8歲孩童男女分組，採線上報名，全部名額限300人，報名費600元，參賽者可自行攜帶無踏板的12寸輪組滑步車，不限車款，未攜帶滑步車參賽者可使用主辦單位提供車款，均需自備安全帽及護具。比賽全程約600公尺，2〜4歲約300公尺，採男女分齡分組，前6名頒發獎牌，前3名頒發獎盃。

    現場每天上午11點至下午6點，還有「時光驛站」主題市集活動，擺設二手商品及輕食餐飲等，另有走繩與攀樹冒險設施，及手滑船戲水池、充氣球池及小瓢蟲運動樂園，只要購買300元遊園券，就可體驗各項設施，同時獲得「時光驛站」市集100元市集券。

    吃飽喝足玩累了，可搭乘免費遊園小火車，繞看園區舊糖廠風景。活動期間，遊客於園區服務中心拍照打卡，可兌換杯墊、鑰匙圈、無柄扇、毛巾掛飾等小物，任選1樣紀念品，每樣限量200份，送完為止。

    都發局說，為方便民眾前往，活動期間將提供免費往返旗山轉運站（旗山老街）與園區之間的接駁車服務，詳情可上「高雄旗糖農創園區」臉書粉專查詢。

    「東九道之驛-旗糖農創園區」每到假日，吸引很多民眾來散步野餐。（高市都發局提供）

    「東九道之驛-旗糖農創園區」每到假日，吸引很多民眾來散步野餐。（高市都發局提供）

    「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，只要購買300元遊園券，就可無限暢玩。（都發局提供）

    「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，只要購買300元遊園券，就可無限暢玩。（都發局提供）

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