澤倫斯基坦承無法收復克里米亞 稱美安全保障「不必然得派兵」

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾，26日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂進行談話。（法新社）

2025/04/26 19:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基25日坦承，烏軍無法重新控制克里米亞半島，並指美國在烏俄戰後提供的安全保障措施，不必然代表派遣軍隊，顯然已對美國總統川普的停火方案做出讓步。

《彭博》及《美聯社》指出，針對川普在「時代」雜誌專訪中表示，無論烏俄達成何種和平協議，克里米亞都將留在俄國，澤倫斯基25日視察甫遭俄軍猛烈攻擊的基輔時，指川普說得沒錯，「我們沒有足夠的武器、而非人力，來用武力重新控制克里米亞」，但他仍提到並非沒有其他方式，包括制裁、經濟壓力和外交壓力。

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澤倫斯基也重申烏方立場未變，「只有烏克蘭人民有權決定烏克蘭的領土。烏克蘭憲法明定，所有暫時被佔領的領土，都屬於烏克蘭，屬於烏克蘭人民」。

澤倫斯基還提到，他和川普談過美國可以提供給烏國的安全保障，清楚川普對於派兵駐烏不是很積極，「對我們來說，保障措施不一定是派遣地面部隊，因此我們談到情報、網路安全和愛國者飛彈」。據報導，愛國者飛彈對於烏國防空至關重要。

川普特使魏科夫25日在莫斯科，與俄國總統普廷進行川普就任以來第4次會談後，川普在自家社群平台「真相社群」發文表示，這是「與俄、烏進行會談的好日子」，稱這兩國已非常接近達成協議，應進行高層會晤，以完成協議。

川普還聲稱，（協議）大部分重點議題已達成共識，美方將竭盡全力，協助終結這場殘酷、毫無意義的戰爭。克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫提到，普廷與魏科夫的會談，聚焦重啟俄烏之間直接談判的可能性，同時也讓俄美在烏克蘭和其他國際議題上，進一步拉近立場。

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