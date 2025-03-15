「台灣燈會在桃園」蘆竹大古山響應燈區 持續璀璨到3月底

大古山登山步道公園內裝置了「愛心花廊」特色燈組。（桃園市政府提供）

2025/03/15 09:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」響應燈區之一的蘆竹區大古山登山步道公園，裝置了「愛心花廊」、「童心啟航」、「心願綻放」等許多特色燈組，配合「蘆竹炫YA農遊季」活動，將持續點亮到3月31日，方便觀賞完台灣燈會卻仍意猶未盡的民眾，還能欣賞迷人的花燈與蘆竹夜景。

蘆竹區的大古山登山步道公園，坡度平緩，是民眾看飛機、賞夜景的好去處，響應台灣燈會在桃園，公園內規劃了多件光影科技藝術作品，融合自然山林景觀與璀璨燈光，或以心形燈飾與粉紅花海營造浪漫氛圍、或以金紅色調打造吉祥喜氣，還有稻穗燈飾，展現蘆竹在地農作等文化特色。

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台灣燈會在桃園已於2月23日落幕，桃園市政府為持續推動蘆竹區觀光發展，仍將於3月31日前的每天晚間6點到10點間，點亮大古山登山步道公園內的「TEA TIME」、「光映大古」、「心心相映」與愛心花廊、童心啟航、心願綻放等特色燈組，邀民眾欣賞花燈的璀璨，也進一步認識蘆竹之美。

大古山登山步道公園內裝置了「童心啟航」特色燈組。（桃園市政府提供）

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