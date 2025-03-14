女大生研究發現「綠癌」可保養皮膚 考上4研究所

大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生張瑞瑜，發現小花蔓澤蘭有抗氧化和抗發炎的功能，具有應用在皮膚保養的價值。（大葉大學提供）

2025/03/14 17:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕小花蔓澤蘭常威脅其他植物生長，被稱為「綠癌」，但大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生張瑞瑜發現，它有抗氧化和抗發炎的功能，具有應用在皮膚保養的價值，這項研究成果讓她錄取國立嘉義大學、國立屏東科技大學、國立台灣海洋大學及東海大學的食品科學系碩士班。

張瑞瑜原本是自然組學生，因對烘焙有興趣，填志願時選擇食品相關科系，後來加入大葉大學生物科技實驗室，又對自然生物重拾興趣，與學長學姊一起研究小花蔓澤蘭，發現其特性可以應用在皮膚保養，開始多方實驗。

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張瑞瑜說，小花蔓澤蘭一夜可長30公分，被視為生態殺手，然而過去研究顯示它含有三萜類化合物、皂苷、多酚和生物鹼等多種生物活性成分，具有抗氧化和抗發炎的功能，有研究者將其應用於防蚊液上，她透過機能驗證實驗，進一步證實小花蔓澤蘭可應用在皮膚保養上。

張瑞瑜說，她高中時對未來興趣感到茫然，後來選擇大葉大學藥用植物與食品保健學系，不僅學到食品烘焙，也學到生技知識與實驗技巧，雖然小花蔓澤蘭不能食用，但透過研究學到許多應用技術，如願考取食品領域研究所，未來希望往食品開發方向努力，研發符合現代需求的銀髮族食品，幫助老年人群體保持健康。

小花蔓澤蘭生長快速，嚴重危及本土植物生存，被稱為「綠癌」。（資料照）

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