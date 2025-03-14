苗縣社區照顧關懷據點聯繫會議 據點盼簡化經費核銷程序

苗栗縣長鍾東錦（右）關心據點長輩的休閒生活。（苗栗縣政府提供）

2025/03/14 17:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為了解社區關懷據點營運狀況及面臨的問題，規劃3場次的社區照顧關懷據點聯繫會議，首場次今（14）日在公館鄉仁安社區活動中心登場，縣長鍾東錦感謝據點理事長、總幹事、志工朋友們的辛勞付出；有據點提出盼簡化經費核銷程序等問題，鍾東錦指示社會處與各公所溝通，逐一解決據點所提出的困境。

苗縣府社會處指出，全縣已設置225處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進活動及社會參與等5項服務；並持續辦理社區照顧關懷據點聯繫會議，並將於4月辦理據點縣外參訪觀摩學習活動，互相交流學習。

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今年社區照顧關懷據點聯繫會議規畫3場次，分別為14日公館鄉仁安社區活動中心，邀集苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、後龍鎮、大湖鄉、卓蘭鎮據點負責人；3月19日苑裡鎮新復社區活動中心，邀集苑裡鎮、通霄鎮、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉據點負責人；3月21日頭份市民生社區活動中心，邀集頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉、造橋鄉據點負責人與會。

今天的聯繫會議，有不少據點負責人提出精簡經費核銷、寫計畫等行政流程、車輛接送偏遠鄉親、增設無障礙設施、尋找合適活動中心空間等問題，鍾東錦及社會處長張國棟逐一回應，承諾將尋找最合適方法解決據點困境。

鍾東錦指出，讓據點維持運作，照顧更多長輩是當前重點目標之一，會中提到的經費核銷問題，將責成社會處與公所善盡溝通，將核銷程序簡化，不讓文書作業等行政程序變得複雜，讓據點夥伴們將精力專注於照顧長輩。他也鼓勵更多鄉親加入志工行列，營造苗栗成為敬老、尊老、愛老的好家園。

苗栗縣政府為了解社區關懷據點營問狀況及面臨的問題，規劃3場次的社區照顧關懷據點聯繫會議，首場在公館鄉仁安社區活動中心登場。（苗栗縣政府提供）

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