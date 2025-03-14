為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣社區照顧關懷據點聯繫會議 據點盼簡化經費核銷程序

    苗栗縣長鍾東錦（右）關心據點長輩的休閒生活。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦（右）關心據點長輩的休閒生活。（苗栗縣政府提供）

    2025/03/14 17:01

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為了解社區關懷據點營運狀況及面臨的問題，規劃3場次的社區照顧關懷據點聯繫會議，首場次今（14）日在公館鄉仁安社區活動中心登場，縣長鍾東錦感謝據點理事長、總幹事、志工朋友們的辛勞付出；有據點提出盼簡化經費核銷程序等問題，鍾東錦指示社會處與各公所溝通，逐一解決據點所提出的困境。

    苗縣府社會處指出，全縣已設置225處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進活動及社會參與等5項服務；並持續辦理社區照顧關懷據點聯繫會議，並將於4月辦理據點縣外參訪觀摩學習活動，互相交流學習。

    今年社區照顧關懷據點聯繫會議規畫3場次，分別為14日公館鄉仁安社區活動中心，邀集苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、後龍鎮、大湖鄉、卓蘭鎮據點負責人；3月19日苑裡鎮新復社區活動中心，邀集苑裡鎮、通霄鎮、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉據點負責人；3月21日頭份市民生社區活動中心，邀集頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉、造橋鄉據點負責人與會。

    今天的聯繫會議，有不少據點負責人提出精簡經費核銷、寫計畫等行政流程、車輛接送偏遠鄉親、增設無障礙設施、尋找合適活動中心空間等問題，鍾東錦及社會處長張國棟逐一回應，承諾將尋找最合適方法解決據點困境。

    鍾東錦指出，讓據點維持運作，照顧更多長輩是當前重點目標之一，會中提到的經費核銷問題，將責成社會處與公所善盡溝通，將核銷程序簡化，不讓文書作業等行政程序變得複雜，讓據點夥伴們將精力專注於照顧長輩。他也鼓勵更多鄉親加入志工行列，營造苗栗成為敬老、尊老、愛老的好家園。

    苗栗縣政府為了解社區關懷據點營問狀況及面臨的問題，規劃3場次的社區照顧關懷據點聯繫會議，首場在公館鄉仁安社區活動中心登場。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府為了解社區關懷據點營問狀況及面臨的問題，規劃3場次的社區照顧關懷據點聯繫會議，首場在公館鄉仁安社區活動中心登場。（苗栗縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播