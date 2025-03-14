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    屏東十大肇事路口公布 中華路與林森路交叉口排第一

    屏東十大肇事路口，中華路與林森路交叉口排第一。（屏東縣警局提供）

    屏東十大肇事路口，中華路與林森路交叉口排第一。（屏東縣警局提供）

    2025/03/14 17:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局公布最新道路交通事故統計，113年屏東縣道路交通事故發生件數為1萬6461件，較112年同期減少278件，30日內死亡人數增加至214人，較同期上升4人，並且公告十大肇事路口，其中位於太平洋百貨後方的屏東市中華路與林森路交叉口排行第一，平均每個月發生2、3次的車禍。

    縣警局表示，屏東縣十大易肇事路口，皆位於屏東市區，分別為「中華路與林森路」、「仁愛路與民生路」、「中正路與公園路」、「民和一路18巷、林森路與廣東路」、「自由路與復興路」、「民生路與廣東南路」、「和平路與建國路」、「大連路與廣東路」、「民權路與林森路」及「大連路與大連路20巷」。其中，無號誌或僅設置閃光號誌的路口計有3處，分別為排名第一的「中華路與林森路」、第九的「民權路與林森路」以及第十的「大連路與大連路20巷」，此類路口因車速較快且駕駛人未確實停讓，事故風險相對提高。

    縣警局指出，行經無號誌及閃光號誌路口駕駛人應依交通標誌、標線指示，停車確認有無來車，再行駛入路口；幹道行駛亦應減速通過路口，縣警局將加強十大易肇事路口之交通違規取締作為，針對闖紅燈、超速、不禮讓等違規行為嚴格執法。

    屏東十大肇事路口，太平洋百貨周圍就有2處。（屏東縣警局提供）

    屏東十大肇事路口，太平洋百貨周圍就有2處。（屏東縣警局提供）

    屏東十大肇事路口車禍案件統計。（屏東縣警局提供）

    屏東十大肇事路口車禍案件統計。（屏東縣警局提供）

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