清明掃墓期將至 富德公墓交管措施出爐

台北市警文山一分局配合殯葬管理處在富德公墓周邊道路及主要路口實施交通管制，以維護交通順暢。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/12 15:59

〔記者鄭景議／台北報導〕清明連假將至，除了連假期間，也有不少民眾會選擇避開交通尖峰期提早掃墓，對此台北市警局文山第一分局配合殯葬管理處，3月15、16、22、23、29、30日及4月3日至6日每日5時30分至17時，在富德公墓周邊道路及主要路口實施交通管制，以維護交通順暢。

文山一分局指出，於管制期間內，富德公墓周邊道路（木柵路5段43巷）僅准許機車、掃墓公車及持通行證車輛通行，禁止他類車輛進入，民眾如欲前往富德公墓掃墓，建議搭乘捷運文湖線及公車至捷運動物園站1號出口前或萬福橋東側（木柵機廠停車場出口），再轉乘掃墓接駁公車至墓區，既方便又快速。

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警方呼籲，民眾如欲前往墓園追思、祭拜先人或至動物園及貓空地區遊憩，礙於墓區周邊道路狹窄並全時實施交通管制，且捷運南環線施工致動物園停車場周邊路幅縮減，停車空間有限，建議搭乘捷運、公車及掃墓專車等大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響行程，另請留意收聽警察廣播電台路況插播報導，並遵守執勤員警及義交指揮、疏導，共同維護交通安全與順暢。

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