蔣萬安擬推動永康商圈設徒步區 里長示警：恐引爆住商對立

永康商圈是國際觀光客打卡的行程之一。（記者劉詠韻攝）

2025/03/12 15:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市永康商圈作為國際觀光客打卡的行程之一，市長蔣萬安近日裁示推動徒步區政策，將在主要出入口設置「禁止車輛進入」標示。對此，永康里長李明螢今（12）日示警，若執意將商圈轉換為徒步區恐步上師大商圈住商對立的窘境，而該政策僅為了讓觀光客方便進出，卻反倒造成里民日常生活的多處不便、忽略了里民的感受，恐本末倒置。

永康里長李明螢強調，永康商圈的商家與里民之所以能維持良好的關係，在於互相包容、彼此共榮受惠，而蔣萬安擬推動永康商圈轉換為徒步區，相關議題多年前早被提起過，但掀起在地居民一片反對聲浪，實際上更應避免讓永康商圈步上師大商圈的後塵，導致居民與商家的對立。值得注意的是，店面生意太好也可能間接造成空屋、噪音及環境污染的問題，其中如何達到平衡點，里民成為重要關鍵。

請繼續往下閱讀...

李明螢進一步表示，永康商圈一樓多為店面，二樓以上全為住家，倘若推動徒步區政策僅為了讓觀光客方便進出，卻反倒造成里民日常生活的多處不便、忽略了里民的感受，恐本末倒置。再者，人行道於去年完成拓寬及拉平作業，對於行走在永康商圈的觀光客而言已經足夠，且全面封街未必就一定能讓商圈更加活絡。

李明螢指出，實際上，永康商圈去年曾藉由聖誕節試辦封街，里民認為基於節日性的特殊並無大礙，但換成每周六、日或是固定幾點進行封街以至於成為一種常態性，屆時一定引爆里民舉白布條上街抗議的情況。

永康里長李明螢示警，若執意將商圈轉換為徒步區恐步上四大商圈住商對立的窘境。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法