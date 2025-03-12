生生有鮮乳政策4月啟動 蔣萬安參訪雲林牧場：對的事情就要堅持

台北市長蔣萬安今率市府團隊到雲林口湖參訪牧場。（記者李文德攝）

2025/03/12 11:00

〔記者李文德／雲林報導〕台北市自籌財源推動「生生喝鮮乳」，台北市長蔣萬安今（12）日率教育局、產業局、北農等相關單位，第一站到雲林口湖鄉忠美牧場考察。媒體詢問行政院長卓榮泰今早稱讚北市生生有鮮乳政策。蔣萬安表示，為對的事情就要堅持，即便遇到再大的困難，也要克服，成功的人找方法，失敗的人找藉口。

蔣萬安在雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同下，早上在口湖鄉忠美牧場實際了解牧場乳牛、飼養環境，更與在地酪農座談，談談心聲。

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蔣萬安表示，4月北市正式推動「生生喝鮮奶」這個政策。中央不做，我們來做。我們也希望有更多的縣市一起推動這個政策，讓全台灣的孩子都可以喝到台灣本土優質的鮮奶。

蔣萬安指出，目前初步讓所有的小學以及幼兒園的孩子每週喝一次。未來如果經費許可，我們也會考慮是否擴大到國中，甚至高中，將來會考慮是否增加到每週喝兩次。

蔣萬安說，各國政府面對不得不開放國外農產品進口的同時，也都一定會優先考慮如何保護我們本國的農民，不管透過補貼，或是協助設備的升級、產能的提高等等。今年起，紐西蘭牛奶就全面零關稅的進口。台北市「生生喝鮮奶」這個政策，就是政府應該要有的做法，也會創「孩子更健康」、「台灣鮮奶品牌信任」、「政府確保安全乳品」三贏。

媒體詢問「卓揆稱讚北市的看法」，蔣萬安表示，中央也認為「生生喝鮮奶」是對的事情，這是應該要做的，本來就要做的事情。中央也編列了44億的經費，只是在這個過程中遇到了困難。對的事情就要堅持，即便遇到再大的困難，也要克服做到。尤其是為台灣的孩子，為台灣的下一代。我們不要讓孩子失望，不要讓畜農孤立無援，相信「成功的人找方法，失敗的人找藉口。」

台北市長蔣萬安今率市府團隊到雲林口湖參訪牧場。（記者李文德攝）

台北市長蔣萬安今率市府團隊到雲林口湖參訪牧場。（記者李文德攝）

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