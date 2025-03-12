好天氣剩1天！明起雷雨轟炸全台 下週全台氣溫驟降

一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/03/12 11:02

〔記者林志怡／台北報導〕連續3天的好天氣即將結束，週四、週六將有2波鋒面接力通過台灣。中央氣象署說明，今日各地仍是溫暖、多雲到晴的好天氣，白天氣溫約30度左右，但北台灣入夜後受首波鋒面影響，降雨機率提高，明起全台有陣雨或雷雨，週日則受到第2波鋒面後的強烈大陸冷氣團影響，白天氣溫下滑至20度左右。

中央氣象署預報員朱美霖說明，今日台灣上空雲量較少，處於偏南風的環境，各地可見陽光，氣溫持續回升，天氣仍較溫暖，西半部地區白天氣溫可達29至31度左右，東半部地區約26至27度，白天僅東半部有零星雨，其他地區多雲到晴。

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朱美霖指出，今晚起將有鋒面接近，北台灣首當其衝，降雨機率逐步提高，後隨著鋒面通過，週四起各地有陣雨或雷雨，尤其西半部、花東地區需注意大雨發生，且容易有強對流帶來的短延時強降雨，造成強陣風、雷雨、冰雹等劇烈天氣現象。

不過，朱美霖說，週四這波鋒面通過後，雖東北風增強，但強度偏弱，氣溫尚未明顯下降，仍能維持相對溫暖的天氣，白天氣溫約25至29度。

朱美霖表示，下一波鋒面預計在週六至週日期間通過台灣，各地仍有陣雨或雷雨發生機會，中部以北、宜蘭地區需注意較大雨勢，且受到鋒面後方的強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫迅速下降，週日北部白天氣溫僅剩16度，中南部地區約20度，東半部地區約22度。

此外，朱美霖指出，這波冷空氣將從週日持續影響台灣至下週，各地降雨趨緩，但氣溫持續下滑，各地感受寒冷，下週一晚間至下週二清晨中部以北、東北部低溫僅10至11度，其他地區13至14度。

朱美霖也提醒，今日清晨雲林以北至桃園沿海有濃霧造成低能見度，馬祖、台灣北方海域也有明顯的低雲或霧，今明2天金馬地區因氣溫回暖，仍容易有較明顯的濃霧出現，週五、週六則因鋒面通過、東北風增強，中部以北容易有鋒面霧發生，交通往返需留意。

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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