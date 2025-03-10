基捷經費恐暴增8成至1200億 童子瑋批：基隆命運不應由新北決定

基隆捷運經費可能暴增8成，議長童子瑋說，基隆的命運不應新北市來決定。（記者董冠怡攝）

2025/03/10 18:55

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天在市議會臨時會表示，主責基隆捷運建設的新北市捷運局評估，經費恐自原本690多億元暴增至1200億元，提報的新預算被中央打回票，議長童子瑋及多名市議員痛批新北市未經充分溝通獨斷而行，「基隆的命運不應新北市來決定！」

童子瑋表示，原本中央核定的基隆捷運規劃總經費是697億元，但新北市卻在最新計畫向中央提出新的預算需求，估算竟高達1260億元，經費暴增8成。新北市捷運局規劃雙北市路段先採統包工程（汐東線與基捷有重疊路段）執行，他說基捷也要統包發包。

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童子瑋提到，基捷規劃和經費是由中央、台北、新北、基隆共同討論並分擔的，為何新北市能夠獨攬大權，不經過討論就做出決定？ 「新北市憑什麼可以擅自決定基隆建設？」擔心如果中央不願替暴增的經費買單，可能會優先施作雙北路段、基隆次之，以及加重基隆財政負擔，呼籲基隆市府必須站出來向新北市抗議。

市長謝國樑說，最近北北基會齊聚討論目前經費暴增與短缺的500多億元，未來如何解決，以及3市一起與中央溝通，畢竟每個縣市想法不太一樣，不要只有承辦的興建單位參與而已。

新北捷運局回應，基捷綜合規劃報告路線為南港至八堵，去年1月行政院核定後，新北市府接手啟動基本設計作業，同年年底完成，接續提基本設計工程經費送公共工程委員會審議，目前還在等待核定中，希望中央能儘速核定，才能進行後續發包作業，並讓基隆捷運如期、如質完工，此外，基捷相關計畫都是充分溝通後才會推動，北北基持續密切合作。

新北捷運局長李政安說明，基捷是中央規劃屬LRRT捷運系統，土建須參考機電系統參數設計，因此有必要先辦理機電系統招標作業，全線長15.6公里，預估土木建築經費過於龐大，國內營造廠商並無足夠胃納量能夠一次承攬全線土建工程，所以後續推動土建工程標案將考量施工工期長短、與維修機廠鄰近優先及計畫期程等課題，決定適當土建區段標分標模式推動興建，並以行政院核定期程2033年內完工為目標。

新北捷運局補充，去年1月31日行政院核定基隆捷運綜合規劃報告；同年2月2日啟動基本設計。都市計畫部分，基隆市段今年2月6、7日辦理基隆市段變更都市計畫草案公開展覽前座談會；台北市段今年2月18日辦理台北市段變更都市計畫草案公開展覽前座談會。目前送工程經費審議中，等待中央核定後，隨即辦理工程發包作業。

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