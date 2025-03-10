中小學生手機規範出爐 EdYouth：學生代表應占比1/3

中小學生手機規範草案出爐，學生團體EdYouth呼籲學校相關會議，學生代表應占比1/3。圖為EdYouth日前陪同高中生等開記者會，呼籲終結升學榜單。（資料照）

2025/03/10 18:52

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學生手機規範草案出爐，今年8月新學年起，學生帶手機到校上課禁用且由學校或各班統一保管。學生團體EdYouth理事長蔡其曄表示，欣見此次草案中新增對管理人員權責、學生申訴與救濟途徑，以及違規處置的規範，確保學生權益在校園中獲得更完整的保障，期待同步參照教育部服儀規定，進一步保障學生代表於各校相關會議中占比3分之1，以確保學生意見表達之權益。

蔡其曄表示，教育部資科司今（10）日召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，肯定草案中參照「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，要求各校所訂之管理規範每3年至少應檢討1次，以確保校園行動載具管理規範能適時調整，其中關於學生代表部分，期待同步參照教育部服儀規定，進一步保障學生代表比例。

請繼續往下閱讀...

此外，蔡其曄指出，關於草案內容，期望教育部能進一步強化「校園行動載具管理原則」核心精神，應著重於數位倫理教育，引導學生正確使用行動載具，而非全面禁止，並針對「數位暴力」及「手機焦慮」等問題，提供相應的指引與心理輔導支持，以確保學生的隱私安全與心理健康，並落實108課綱強調的資訊素養教育。

蔡其曄表示，期待教育部在未來施行指引的制定過程中，能廣納更多元的學生意見，促進學生、教師、家長之間的橫向溝通，減少各方對政策的摩擦與誤解，以真正實踐校園民主與學生參與精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法