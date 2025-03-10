西半部擴散條件差空品不佳 環境部預估週四才會轉好

環境部表示，近日西半部空品不佳，週四（13日）鋒面通過且逐漸轉為東北風，降雨洗除作用及擴散條件轉佳，空氣品質可望改善。（擷取自環境部空氣品質監測網）

2025/03/10 18:45

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今天西半部擴散條件差，中南部多處空品測站達橘色提醒等級。環境部表示，週四（13日）上午以前大氣擴散仍差，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，已通知環保局提前應變；13日鋒面通過且逐漸轉為東北風，降雨洗除作用及擴散條件轉佳，空氣品質可望改善，請民眾多留意空氣品質變化。

環境部監資司表示，今日環境風場偏東風，西半部風速較弱加上混合層偏低，水平及垂直擴散條件不佳，導致污染物累積，西半部PM2.5小時濃度多在30至50微克/立方公尺，中南部地區空氣品質達橘色提醒等級。

請繼續往下閱讀...

監資司表示，綜合中央氣象署最新資訊及空品模式預測，週四上午前環境風場仍為偏東風至東南風，台南以北地區易有低雲或局部霧，預報西半部空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級；13日鋒面通過並有降水情形發生，且逐漸轉為東北風，擴散條件轉佳，雲嘉南以北空氣品質逐漸好轉為普通等級，南部地區位於下風處，空氣品質仍為橘色提醒等級。

環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。另也提醒，在空氣品質不佳的時期，民眾若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法