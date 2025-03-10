大學招生參採學檔 教育部幫教師「換位思考」助學生

大學近日展開申請入學招生作業，參採學習歷程檔案，教育部今（10）日邀請53所偏遠地區及非山非市高級中等學校教師，由國際引導者協會講師曾士民透過「使用者旅程設計」，助教師們「換位思考」，站在學生角度了解其遇到的困難，進而設計出給學生的學習指引和資源。 （教育部提供）

2025/03/10 18:18

〔記者林曉雲／台北報導〕大學近日展開申請入學招生作業，參採學習歷程檔案，有家長近日在臉書發文炫耀幫孩子全包代作學習歷程檔案，遭教育部政次葉丙成打臉反而是害了孩子，而長期關注學檔的學生團體EdYouth則直指，部分教師對學生製作學檔的態度消極。教育部今（10）日邀請53所偏遠地區及非山非市高級中等學校教師，由國際引導者協會講師曾士民透過「使用者旅程設計」，助教師們「換位思考」，站在學生角度了解其遇到的困難，進而設計出給學生的學習指引和資源。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，自108課綱上路後，為充實學校建置學生學習歷程檔案，促進各校教育均衡發展，108年訂定「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實建置學生學習歷程檔案要點」，每學年專案補助偏遠地區學校經費，獲補助學校除可以增購所需設備外，亦可邀請各類型專業業師、大學端教師到校指導，讓學生從參訪、實作、訪談與體驗中，豐富自己的學習經驗，同步提升學習歷程檔案品質。

請繼續往下閱讀...

黃瀞儀表示，學生學習歷程檔案是幫助學生，展現個人特色的重要工具，將持續協助偏遠地區及非山非市高級中等學校，掌握與落實學習歷程檔案推動工作，確保所有學生都能在公平的環境中發展潛力。

曾士民在會中利用「使用者旅程設計」方式，引導與會的教師們換位思考，站在學生的角度思考，探討學生在準備學習歷程檔案過程中遇到的困難，以及如何減少迷惘，並增強學生的自主學習能力，透過討論一起找出解決方法，進一步設計出給學生運用的學習指引和資源。

另外，與會教師們也以「降低負擔」並「強化指導效率」的「教師」角色來感受，深度分析教師在指導學生製作學習歷程檔案時遇到的困難，一起找出解決教師困擾的方法，並打造一套輔助的思考系統及具體建議，教師們也借鑑他校在學生學習歷程檔案的推動工作模式，並針對現行跨校遠距、大學共授等偏鄉資源的運用，共同激盪想法並凝聚共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法