活動多但公車亭老舊！高雄汰建30座拚觀光

高雄1至3月汰建多達30座候車亭拚觀光。圖為旗津區新建公車候車亭。（記者黃良傑攝）

2025/03/10 18:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄拚觀光！交通局積極汰換公車候車亭，今年1至3月共完成30座新建候車亭，以旗津區8座最多，今年預計向交通部公運計畫再申請補助，將再汰建45座候車亭，目前中央審核中，持續提升公車候車環境品質。

高市府除自行編列預算也爭取到中央補助，去年新設完成45座候車亭，今年汰換行動不停歇，1至3月共完成30座新建候車亭，主要集中旗津區，今年將再向交通部公運計畫再申請補助，將再汰建45座候車亭，需總經費1800萬元，包括自行編列經費450萬元，以及爭取中央補助1350萬元。

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交通局指出，去年市府編列750萬元，並向交通部爭取到2250萬元補助，新設台鐵新左營站、輕軌科工館站等重要公車轉乘站點，順利汰換完成新候車亭，成功強化公共運輸轉乘便利性。

由於近來市府在旗津舉辦各種大型活動，為便利遊客利用公車前往遊憩，方便在地旗津民眾搭乘公車，交通局今年1、2月分別在旗津路沿線，包括旗津國中站、海岸公園站、鳳天宮站共8座新建及汰換老舊候車亭，其次是是仁武區6座，今年再爭取汰建45座候車亭，目前正由交通部公路局審核中。

交通局表示，目前全市共有有1050座候車亭，其中增加懸臂式候車亭，以小型輕巧的鋼構支撐，解決省道路段因用地受限而無法設置候車亭情形，縮小城鄉間的公共運輸服務差距，拚觀光也照顧銀髮族就診需求。

高市府去年新設完成45座候車亭。此為輕軌科工館站候車亭。（記者黃良傑攝）

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