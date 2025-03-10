羅東清明祭祖 提供免費接駁、掃墓用品出借

羅東鎮清明節掃墓祭祖期間，將提供免費接駁服務。（資料照，圖由羅東鎮公所提供）

2025/03/10 18:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮清明節掃墓祭祖，鎮公所將在羅東壽園與草湖玉尊宮停車場之間提供免費接駁，現場備有簡易掃墓用品出借，持續推動紙錢集中減量，盼降低污染。

羅東鎮公所今天（10日）召開壽園春祭法會及清明節便民服務記者會，訂於22日、23日、29日、30日、4月3日、4日、5日，派車在壽園與草湖玉尊宮停車場來回接駁。壽園23日舉辦春祭法會，當天另有羅東市區到壽園的往返接駁，從羅東火車站發車，經過羅東中山公園，再駛抵壽園。

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壽園春季法會祭典，邀請羅東鎮長吳秋齡、羅東鎮民代表會主席邱文生擔任主祭官，祭典從上午8點到下午3點半，鎮公所歡迎鄉親到場慎終追遠，表達對先人的追思祈福。

此外，壽園土葬區墓園昨天起辦理墓道除草，清明節接駁疏運期間，將設置掃墓服務站，出借鐮刀、簡易掃墓用品，並供應礦泉水、棉布手套、急救箱，今年新購電動灑水機以備不時之需。至於壽園紙錢集中處理時間為即日起到4月7日。

每年清明掃墓期間，各地墓區屢屢傳出火警，羅東鎮公所呼籲掃墓民眾落實「四不」及「二記得」，即不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、帶走垃圾，確保公共安全。

羅東鎮公所今天召開記者會，說明清明掃墓便民措施。（圖由羅東鎮公所提供）

羅東鎮清明掃墓祭祖接駁期程。（圖由羅東鎮公所提供）

羅東壽園接駁路線示意圖。（圖由羅東鎮公所提供）

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