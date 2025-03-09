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    3月底3場大型演唱會強碰 高市加強查緝哄抬房價

    高雄3月底有3場大型演唱會，市府將加強查緝哄抬房價。（記者葛祐豪攝）

    高雄3月底有3場大型演唱會，市府將加強查緝哄抬房價。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/09 15:27

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕3月中下旬起，高雄將迎來多場演唱會，尤其3月底有3場大型演唱會的時間重疊，為防旅宿業趁機哄抬房價，市府將加強查緝，同時再度發放商圈夜市券。

    高市府預估，高雄今年演唱會將超過140場，可望吸引超過140萬以上人次參與，創造近50億演唱會經濟產值；根據最新訊息，陳奕迅睽違12年，將於5月份再度站上高雄巨蛋，連唱6場。

    3月開始，高雄演唱會逐漸加溫，澳洲流行天后凱莉米洛將於3月15日在高雄巨蛋開唱，全亞洲只有高雄是排週六場，南部歌迷將能大飽耳福。

    3月底演唱會更是密集，眾所期待的「張學友《60+》巡迴演唱會 」，將於3月28日至30日於高雄巨蛋登場；同時間還有夢時代對面廣場的高雄櫻花季，今年請來韓劇男神金秀賢、新世代歌姬李泳知、性感歌姬倖田來未及動力火車、八三夭等，現場布置如櫻花樹海。

    此外，高雄年度音樂盛事2025大港開唱，將於3月29、30日在駁二開唱，多個舞台同時進行，呈獻多種音樂風格，包括流行、搖滾、電子等，預料將擠滿年輕族群。

    由於3月底同時有3場大型演唱會舉行，時間重疊，不少外縣市粉絲擔心旅宿業又要哄抬房價。對此，高市觀光局表示，因應3月舉辦多場演唱會，將加強查緝，今年1、2月已先進行房價稽查，共稽查30家次，旅宿業者均符合規定，無哄抬房價情形；去年則稽查245家次，有17家違規，共裁罰39件。

    經發局也預告，商圈夜市優惠券發揮效益，將於3月底再度發放，歌迷憑票根可前往指定捷運站換取價值50元的優惠券，在高雄40處商圈夜市及約300家店家可消費抵用。

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