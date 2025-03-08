為母則強！老公腦出血變植物人 她獨養3孩子撐起全家

楊女士一肩扛起家庭重擔，同時照顧臥床丈夫、孩子及工作。（創世基金會台南院提供）

2025/03/08 22:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天3月8日「國際婦女節」提倡性別平權，創世基金會台南分會呼籲「麵包和玫瑰」口號，呼籲大家共同關注女性照顧者人權，協助弱勢家庭度難關。

創世基金會台南分會表示，過去美國婦女工會喊出「麵包和玫瑰」口號，麵包象徵經濟上的保障，玫瑰象徵有尊嚴的生活品質。基金會接手照顧植物人，幫助照顧者生活回歸正軌，不僅守護植物人的健康，也讓女性照顧者得以重回職場、提升生活品質。

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楊女士和先生因工作認識，便攜手共組家庭，兩人育有3個孩子，最小的孩子僅3歲，一家5口住在工廠宿舍。去年先生在工作時因腦幹出血，呈現植物人狀態。楊女士改在家做手工，每天替先生灌食、身體清潔、抽痰、更換尿布，全部由她一手包辦；除此之外還得照顧3個孩子。在她身上，有著樂觀的心和堅毅又溫柔的力量。

台南分會表示，根據服務統計發現，植物人照顧者以女性為主，佔比高達65%，往往因24小時不間斷地照顧，造成生活品質受限、無法工作或改以兼職方式維持經濟收入，長久下來導致家庭與經濟走向潰堤，女性照顧者成為長照犧牲者。

創世基金會成立近40年，全台共有17所安養院，歷年安養2891位植物人，免費到宅服務1萬5044位植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8000多個家庭的負擔。目前正籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院，期望讓每一份愛都能落地生根，為生命帶來力量與希望。

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