加拿大大選初步揭曉！自由黨可望勝選組閣 川普威脅逆轉選情

加拿大保守黨領袖博勵治（左）與自由黨領袖暨總理卡尼（右）在大選前夕各自進行競選活動。此次大選深受美國總統川普言論影響，卡尼領導的自由黨在選前聲勢出現戲劇性逆轉。（法新社）

2025/04/29 11:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大聯邦大選結果初步揭曉，總理馬克．卡尼（Mark Carney）領導的執政黨自由黨（Liberal Party）可望贏得足夠席次以組建新政府。然而，整場選戰過程深受鄰國美國總統川普的挑釁言論及關稅威脅等因素影響，為選情蒙上陰影。據報導，自由黨正是藉由操作「川普牌」，在選前幾個月內實現了驚人的民調逆轉。

根據CNN合作夥伴加拿大廣播公司（CBC）與CTV電視網等主要媒體的預測，自由黨將贏得組閣所需席次。

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不過，由於票數仍在統計中，CBC新聞指出，目前尚無法確定自由黨最終是贏得能單獨執政的多數政府（需取得172席），或是僅能籌組少數政府。

最終選舉結果仍待完整計票確認。

數月前，自由黨在前總理杜魯道（Justin Trudeau）領導下民調慘澹，一度大幅落後主要對手、由博勵治（Pierre Poilievre）領導的保守黨（Conservative Party）。然而，川普近期頻頻發表威脅加拿大主權與貿易的言論，甚至包括考慮「併吞加拿大」等驚人話語，改變了許多加拿大選民的看法，也讓今年3月才接掌自由黨的前央行總裁卡尼，得以將選戰主軸轉向應對外部威脅。

川普的言行被認為激發了部分加拿大選民的危機感與愛國情緒，尤其在年長選民中，將票投給被視為更能穩定應對川普挑戰的自由黨。分析指出，這使得原先主打生活成本問題的保守黨陷入尷尬，雖然在年輕選民中仍有斬獲，但流失了部分傳統票源。同時，部分原支持新民主黨（NDP）的選民可能出於「棄保」考量，策略性地將票投給了自由黨。

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