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    支持0121地震災民生活重建 彩繪貨櫃屋變身交誼小舖啟用

    市府將彩繪貨櫃屋改造成多功能交誼小舖，熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

    市府將彩繪貨櫃屋改造成多功能交誼小舖，熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/08 15:19

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西區在「0121地震」後，建築物毀損嚴重，市政府以水利署南區水資源分署宿舍做為中長期安置據點，並透過公私協力，將彩繪貨櫃屋打造成多功能交誼小舖，以實際行動支持災民生活重建，今天熱鬧啟用。

    貨櫃屋是台南市醫師公會、台南市牙醫師公會等共同捐贈，外觀由光華高中學生彩繪，傳遞對受災戶的祝福，並在前庭活動廣場佈置該校得獎的花燈作品，象徵社區重建的希望與光明，內部附有視聽，以及卡拉OK設備，提供居民使用。

    今天的啟用典禮，由副市長葉澤山主持，他也頒獎表揚協力團體，感謝各界對災區的關心與付出；現場更安排臨床心理師，還有內、外、骨科等醫生，進行義診，照顧鄉親的健康。

    市長夫人劉育菁、議員周奕齊等人都到場參與揭幕，並了解災民現況，基督教芥菜種會也在南水分署宿舍區舉辦一系列的公益活動。

    葉澤山指出，目前災損評估正陸續寄發，根據聯合服務中心的諮詢統計，如何申請經費補助，包含解除列管等都是大家較為關注的，其實這在通知書都有清楚說明。

    葉澤山提到，進行修復時，如何辦理貸款也很重要，立委郭國文已商請行庫進駐楠西，災民申請時會更方便；至於租屋補貼，則持續發放發放中。

    葉澤山指出，貨櫃屋已3座完成安置，而南水分署宿舍還有13棟，工務局修繕後，居住環境品質更好，受災戶可多加利用。

    多功能交誼小舖內有視聽，以及卡拉OK 設備，提供居民使用。（記者吳俊鋒攝）

    多功能交誼小舖內有視聽，以及卡拉OK 設備，提供居民使用。（記者吳俊鋒攝）

    多功能交誼小舖週邊也展示得獎的花燈作品，進行環境佈置。（記者吳俊鋒攝）

    多功能交誼小舖週邊也展示得獎的花燈作品，進行環境佈置。（記者吳俊鋒攝）

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