鴻海教育基金會攜手台師大 用「阿宅聯盟」漫畫推AI教育

鴻海教育基金會攜手台師大，協助11所國中逾2000名學生，透過與漫畫結合的知識點遊戲，探索AI運用。（鴻海教育基金會提供）

2025/03/07 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕鴻海教育基金會攜手國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、教育部科技領域教學研究中心，結合漫畫與遊戲推國中AI教育，以科普漫畫《宅聯盟：決戰AI太陽王國》，為國立政大附中、北市石牌國中、新北三峽國中、桃園平鎮國中、南投南崗國中等11校、超過2000名學生上帶來全新的AI學習體驗。

鴻海教育基金會執行長汪用和說明，基金會贈送每位參與的學校老師30本《宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫書供學生觀看，書上有QR Code可快速連結到基金會所製作的AI趣味小遊戲，台師大科技系則製作知識點簡報教材供老師取用，協助老師輕鬆導入AI教育到課堂中，透過漫畫與遊戲相結合的方式，引導學生在輕鬆有趣的氛圍中，初探人工智慧概念。

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基金會並舉辦一場教師交流會，彼此分享對於課程的設計，有老師先讓學生玩趣味小遊戲，再看漫畫與聽老師講解；也有老師是先讓學生看漫畫與聽老師簡報導讀後，再讓學生玩遊戲並比賽。老師們回饋分享，學生看得津津有味，趣味小遊戲也玩到欲罷不能，充分寓教於樂，讓學生不知不覺認識AI的一些原理與應用。

汪用和特別感謝參與學校的老師們願意積極參與推動AI入課，期待未來AI界某大人物會因此感謝是國中某位老師的啟蒙，讓他走上AI這條道路，鴻海教育基金會也會持續推廣AI教育，為科技時代的教育扎根與發展貢獻力量。

鴻海教育基金會攜手台師大，協助11所國的學生藉閱讀科普漫畫「阿宅聯盟：決戰AI太陽王國」學習AI相關知能。（鴻海教育基金會提供）

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