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    搶票趁早！石門水庫媽祖遶境遊湖 明早7點發放免費搭船券

    圖為2024年大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境。（經濟部水利署北區水資源分署提供）

    圖為2024年大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境。（經濟部水利署北區水資源分署提供）

    2025/03/01 18:29

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」明天舉行，將有約40艘船隻組成船隊與媽祖同行，祈求風調雨順、國泰民安。經濟部水利署北區水資源分署副分署長郭耀程說，200張免費搭船券，上午7點在阿姆坪碼頭（東碼頭）售票口發放，建議及早排隊領券。

    今年桃園市政府將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」正式登錄為桃市民俗活動，指定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者，使其成為桃市繼「大溪普濟堂關聖帝君慶典」、「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」後，第3個公告的直轄市民俗活動。

    桃市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，往年約20餘艘遊艇參與，今年擴大成40艘一起水上遶境，並邀請觀音復興宮及當年水庫淹沒區遷村居民回鄉參與活動，傳承民俗文化；明天上午7點發放登船票，7點半登船，8點出發，行經大壩碼頭副祭場拜拜，回程遶上薑母島、上游復興區溪口，11點回到阿姆坪碼頭主祭場團拜。阿姆坪生態公園早上8點舉辦傳統藝陣及神童太子體驗，下午1點開漳聖王陸上庄內繞境從公園出發，行經百吉國小周遭地區，再回復興宮。

    郭耀程指出，北水分署也配合活動，舉辦水資源保育宣導，提醒民眾珍惜水資源、維護環境生態。

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