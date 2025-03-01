為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭傳藝、清水地熱夯 連假前2天合計皆破萬人次入園

    228連假宜蘭好天氣，宜蘭傳藝園區湧入參觀人潮。（宜蘭傳藝提供）

    228連假宜蘭好天氣，宜蘭傳藝園區湧入參觀人潮。（宜蘭傳藝提供）

    2025/03/01 15:21

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕228連假宜蘭好天氣，宜蘭傳藝園區、清水地熱超夯，一早分別湧入出遊人潮，傳藝首日超過6千人次入園，今天開園1100個停車位更是立刻額滿，入園人數估近8千人次；知名清水地熱排隊車龍也未間斷，幾乎看不見盡頭，不到9點半啟動停車場總量管制，2天合計將超過1萬人次造訪。

    宜蘭傳藝今年推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，吸引遊客趁著連假入園看戲，首日逾6千人次入園，比平日週末人潮多出3成，今天為連假第2天，天氣好加上有主題劇場「藝陣慶團圓」首演助力，傳統藝陣老背少、蚌殼精吸睛，人潮比第1天還多。

    宜蘭傳藝表示，今天也配合文昌帝君誕辰系列活動，辦理「文昌開筆禮」，為3至9歲孩童開智慧，活動一開放報名即秒殺，園區1100個停車位，一開園就被停滿，整日入園人數估近8千人次。

    另外，知名清水地熱人潮如織，連假首日9點半啟動停車場總量管制，全天計5451人次入園，今天則提前於26分就管制，長長車龍看不見盡頭，園區也全是提著竹籠排隊等候煮蛋或玉米的遊客，天氣雖晴朗溫暖，地熱泡腳池仍坐滿一圈人，享受難得的泡腳樂趣，入園人次也上看5500人，2天計有1萬多人入園。

    國道5號北返車潮今天下午湧現，高速公路局預計車流將從中午塞到明日凌晨，宜蘭縣境內人車潮陸續緩解，不過傳藝預估明日應該也會有3、4千人，把握連假尾聲入園參觀，清水地熱仍有大批遊客，估計不到10點就會啟動總量管制。

    宜蘭傳藝今年推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，吸引遊客趁著連假入園看戲。（宜蘭傳藝提供）

    宜蘭傳藝今年推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，吸引遊客趁著連假入園看戲。（宜蘭傳藝提供）

    宜蘭知名清水地熱人潮如織，連假不到9點半就啟動停車場總量管制。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭知名清水地熱人潮如織，連假不到9點半就啟動停車場總量管制。（宜蘭縣府提供）

    連假天氣雖晴朗溫暖，但清水地熱泡腳池仍坐滿一圈遊客，享受難得的泡腳樂趣。（宜蘭縣府提供）

    連假天氣雖晴朗溫暖，但清水地熱泡腳池仍坐滿一圈遊客，享受難得的泡腳樂趣。（宜蘭縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播