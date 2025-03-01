宜蘭傳藝、清水地熱夯 連假前2天合計皆破萬人次入園

228連假宜蘭好天氣，宜蘭傳藝園區湧入參觀人潮。（宜蘭傳藝提供）

2025/03/01 15:21

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕228連假宜蘭好天氣，宜蘭傳藝園區、清水地熱超夯，一早分別湧入出遊人潮，傳藝首日超過6千人次入園，今天開園1100個停車位更是立刻額滿，入園人數估近8千人次；知名清水地熱排隊車龍也未間斷，幾乎看不見盡頭，不到9點半啟動停車場總量管制，2天合計將超過1萬人次造訪。

宜蘭傳藝今年推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，吸引遊客趁著連假入園看戲，首日逾6千人次入園，比平日週末人潮多出3成，今天為連假第2天，天氣好加上有主題劇場「藝陣慶團圓」首演助力，傳統藝陣老背少、蚌殼精吸睛，人潮比第1天還多。

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宜蘭傳藝表示，今天也配合文昌帝君誕辰系列活動，辦理「文昌開筆禮」，為3至9歲孩童開智慧，活動一開放報名即秒殺，園區1100個停車位，一開園就被停滿，整日入園人數估近8千人次。

另外，知名清水地熱人潮如織，連假首日9點半啟動停車場總量管制，全天計5451人次入園，今天則提前於26分就管制，長長車龍看不見盡頭，園區也全是提著竹籠排隊等候煮蛋或玉米的遊客，天氣雖晴朗溫暖，地熱泡腳池仍坐滿一圈人，享受難得的泡腳樂趣，入園人次也上看5500人，2天計有1萬多人入園。

國道5號北返車潮今天下午湧現，高速公路局預計車流將從中午塞到明日凌晨，宜蘭縣境內人車潮陸續緩解，不過傳藝預估明日應該也會有3、4千人，把握連假尾聲入園參觀，清水地熱仍有大批遊客，估計不到10點就會啟動總量管制。

宜蘭傳藝今年推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，吸引遊客趁著連假入園看戲。（宜蘭傳藝提供）

宜蘭知名清水地熱人潮如織，連假不到9點半就啟動停車場總量管制。（宜蘭縣府提供）

連假天氣雖晴朗溫暖，但清水地熱泡腳池仍坐滿一圈遊客，享受難得的泡腳樂趣。（宜蘭縣府提供）

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