幼兒園隱身新埔百年三合院「天祿堂」 客家文化從小扎根

小朋友在三合院禾埕表演客家歌舞。（新竹縣政府提供）

2025/03/01 12:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣子弟、駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老家「天祿堂」三合院老屋，1913年建造完成，現由大使的胞姊劉鳳英經營幼兒園，百年老厝成功活化，還讓客家文化從小扎根，讓致力推動客家語言、文化傳承的縣長楊文科讚許有加。

劉鳳英表示，全園共有60位小朋友，每間教室坐落於正廳左右兩側的橫屋。不同於竹縣其他園所，親愛幼兒園是以「蒙特梭利教學」為主軸，讓孩子透過蒙特梭利教育的理念「自主學習與實踐」，結合客家文化傳承，能讓幼兒透過生活體驗與文化活動，對過往的生活樣態有更深刻的體察。

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客家宅院存在許多小巧思，劉鳳英舉例，為了防止老鼠進廂房穀倉偷吃，老宅門框旁的牆腳有留貓洞，方便貓進出捕捉老鼠，小朋友們對貓洞都很感興趣，有些參訪的外賓甚至沒看過，直呼百聞不如一見！

一入大門的兩側是園所的小型文物館，保存多年的傳統農具、老井，是時代傳承的印記；原本曬榖用的禾埕現在成了學生運動休閒及展演的場地；天祿堂的建築主體也成為幼兒美勞課與寫生的創作靈感，記錄了昔日客庄農村生活。

親愛幼兒園是新竹縣唯一一所設在三合院內的幼兒園，小朋友們在禾埕表演歌舞，並和楊爺爺合唱客家國歌「客家本色」，落實客家文化從小扎根。

新竹縣長楊文科一行人參訪設在三合院橫屋教室幼兒園上課情形。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科、秘書長李安妤和幼兒園小朋合影。（新竹縣政府提供）

親愛幼兒園園長劉鳳英（左）說明蒙特梭利結合客家文化的辦學理念。（新竹縣政府提供）

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