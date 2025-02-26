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    賀台灣隊闖進經典賽 北市運動場館連5天免費入場、U-Sport加碼

    台灣隊25日擊敗西班牙隊，挺進2026棒球經典賽正賽。（記者甘孟霖攝）

    台灣隊25日擊敗西班牙隊，挺進2026棒球經典賽正賽。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/26 17:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣隊昨天擊敗西班牙隊，闖進「2026年第六屆世界棒球經典賽」正賽，台北市體育局推出加碼歡慶方案，明天（27日）起到3月3日連續5天，台北市各區運動中心體適能、游泳池免費入場，U-Sport市民會員明天到3月1日期間到合作公民營場館運動，入場集點從5U幣大升級到30U幣。

    台北市體育局與中華民國棒球協會共同主辦「2025年第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽」，台灣隊昨天於台北大巨蛋面臨背水一戰，在全國球迷應援之下擊敗西班牙隊挺進正賽。

    台北市體育局長王泓翔今天宣布，體育局透過加碼優惠，感謝台灣英雄們再度帶來振奮人心的精采表現，也鼓勵市民把握228連假期間入場運動燃燒熱血，延續體育熱潮，明天起至到3月3日連續5天，台北市各區運動中心體適能、游泳池免費入場，各中心還會推出專屬課程報名優惠；另外，U-Sport市民會員，2月27日到3月1日期間到合作公民營場館運動，入場集點從5U幣大升級至30U幣。

    王泓翔說，台灣隊繼去年世界棒球12強賽登頂世界冠軍後，再度從資格賽挺進經典賽列強之中，體育局盼延續這股全民瘋國球的熱情，鼓勵市民們把握連假入場運動燃燒熱血，也迎接5月登場的2025雙北世界壯年運動會。

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