「美國筆會」報告：中國關押作家人數 連6年全球最多

據「美國筆會」年度報告，北京政府對中港寫作自由的壓迫持續升高。（法新社）

2025/04/25 22:38

〔編譯林家宇／綜合報導〕「美國筆會」（PEN America）24日發表「2024寫作自由指數」年度報告，中國連續6年成為全世界關押作家人數最多的國家，全球面臨牢獄之災及風險的作家數量亦逐年提升，顯見國際情勢對創作自由的壓制日益嚴重。

中國關押的118名作家當中，約3分之1主要從事網路評論。遭監禁者多被以「國家安全」罪名起訴，包括批評政府、官方政策或表達親民主觀點，以及推動少數民族語言及文化。維吾爾族作家和知識份子持續面對特別苛刻的對待。

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報告指出，關押人數的增長與言論自由環境日益封閉息息相關。包括透過科技、基礎建設使中國政府能夠審查、監控並控制所有國內外流通的數位訊息，對自治區的監控尤其嚴厲。另外，去年5月生效的「保守國家秘密法」修法，進一步擴大北京監管範圍，以及當局強化強制性的文化同化政策，例如以中文取代少數民族語言和宗教中國化。

在「國家安全」名目下，北京當局持續打壓撰寫關於民主、批評中共和推廣少數民族語言及文化的作家。去年遭關押的作家有接近半數為維族、西藏和蒙古等少數族裔人士，通常受到「分裂主義」之類的含糊指控。被關押的作家會面臨長期監禁，禁止與親友聯繫及凌虐等惡劣對待。

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