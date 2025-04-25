洗碗機「新用法」！澳洲BBQ達人用它煮出嫩牛排

國外網紅用洗碗機「煮牛排」。（圖翻攝自Instagram@underseasoned.bbqshow）

2025/04/25 22:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著創意料理風潮興起，越來越多廚師和美食愛好者挑戰傳統烹飪方式。澳洲BBQ達人賽門．勒克斯頓（Simon Luxton）在Podcast分享說，他將真空包裝的肋眼牛排放進洗碗機中，模擬低溫舒肥法（sous vide）。沒想到，這個原本只是為了愚人節玩笑的實驗，居然成功煮出了外酥內嫩的完美牛排。

根據《紐約郵報》報導，賽門在節目中透露，他將真空包裝的牛排放在洗碗機上層架子，洗碗機進行正常運行流程，水流與熱將牛排加熱到類似低溫舒肥的效果，從而達到柔嫩熟成。

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完成洗碗機的「烹飪」後，賽門取出牛排靜置20分鐘，撒上鹽、胡椒等基本調味料，最後用奶油煎90秒，讓牛排表面形成酥脆的金黃外層。最終，牛排呈現粉嫩的粉紅色，肉質極為嫩滑，讓他忍不住大讚。

雖然煮出了一塊完美的牛排，許多網友仍對這種非常規的做法表達了懷疑。有些人認為這不算是真正的舒肥，而只是利用蒸汽加熱，質疑這樣的方式能否達到高質量的烹飪效果。但也有不少人分享了自己曾經嘗試過類似方法的經驗，結果同樣讓人驚訝。甚至有曾在米其林餐廳工作的人指出，自己也曾見過餐廳使用洗碗機烹調魚和肉類，證明這種方法並非完全不可信。

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