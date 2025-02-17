彰化花壇東外環道路旁 驚見石虎慘遭爆頭「路殺」

花壇鄉東外環道路旁昨晚1隻石虎慘遭路殺，民眾將牠裝入紙箱通報相關單位。（圖由翁啟祐提供）

2025/02/17 11:29

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚（16日）發現1隻被路殺的石虎，雙眼爆開、吐舌慘死，立即將牠裝入紙箱通報縣府等單位；趕往關心的花壇鄉代翁啟祐說，東外環道去年就曾發生2起石虎遭路殺，沒想到再次出現憾事，呼籲用路人小心駕駛，大家「一起保護石虎」。

翁啟祐指出，昨晚10點多他的友人行經花壇鄉東外環道與彰員路口附近時，突然看到路邊躺著1隻動物，靠近查看發現牠雙眼爆開、吐舌，已明顯死亡，再仔細一瞧，牠的身上斑紋與臉部條紋懷疑很可能是罕見的石虎，立即找來紙箱將牠裝入，避免再遭車輾，並通報相關單位人員前來處理。

請繼續往下閱讀...

翁啟祐說，昨晚這隻慘遭路殺的石虎，很明顯耳朵是圓形且有白色圓點，很容易辨識，依身形判斷是很年輕的石虎；彰化縣去年在芬園彰南路、彰化市東外環道及國道3號和美交流道附近，分別發生3隻石虎遭路殺事件，沒想到這次在花壇鄉東外環道又發生一起石虎遭路殺，研判八卦山區應有石虎族群分布，呼籲用路人行經東外環道時放慢車速，大家「一起保護石虎」。

花壇鄉東外環道路旁昨晚1隻石虎慘遭路殺，雙眼爆開慘死。（圖由翁啟祐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法